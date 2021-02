La última prueba para Gimnasia

En el marco del segundo y último amistoso de pretemporada, Gimnasia visitará el Bajo Flores para enfrentarse a San Lorenzo a partir de las 9. Allí habrá dos encuentros de 70 minutos cada uno y de esa manera se le dará el cierre final a las tres semanas de pretemporada, para a partir del lunes comenzar a pensar en lo que será el debut contra Boca Juniors en la Bombonera el domingo 14 de febrero.



Respecto a dicho encuentro, se espera la vuelta de Marcelo Weigandt tras perderse el partido con Argentinos Juniors y lo mismo podría suceder con Víctor Hugo Ayala, quien terminaría de cumplir sus días de cuarentena luego de llegar a la Argentina el fin de semana pasado. Nicolás Contín no será de la partida ya que a pesar de que Leandro Martini y Mariano Messera quieren retener al delantero, está muy cerca de cerrarse su préstamo a Independiente por lo que no tendrá minutos hoy.



Otro que podría tener acción en este encuentro es Maximiliano Coronel, ya que en los últimos días se entrenó a la par de sus compañeros y recibió el alta médica luego de la dura lesión de su rodilla cuando Gimnasia le ganó a Colón en Santa Fe a finales de 2020.



La duda radica en qué sucede en el puesto de delantero, debido a que el lugar ahora será peleado entre Lucas Barrios, Sebastián Cocimano e Ivo Mammini tras la ausencia de Contín. En la zaga central sucede algo similar ya que entre Bruno Palazzo, Tomás Fernández y Germán Guiffrey estará el acompañante de Coronel.

El equipo que parará la dupla técnica Albiazul estaría conformado por: Insfrán; Weigandt, Coronel, Guiffrey, Melluso; Ayala/Paradela, Mancilla; Alemán, Miranda/Pérez García; Ramírez y Barrios.

¿Qué sucede con Broun?



La novela de Jorge Broun sigue dando que hablar ya que todavía Rosario Central no depositó el dinero, aunque estaba establecido que lo haga ayer, y además faltan varios pasos después de que aparezca el dinero para que el arquero se convierta en jugador del Kily González. La primera parte del pago será de 100 mil dólares, ni bien aparezca ese monto un dirigente de Gimnasia tendrá que viajar a Rosario para firmar unos trámites, ya que los restantes 100 mil los pagarán en tres cuotas de 33 mil y ese dinero proviene de los derechos de televisación que recibirá Central.



Luego de esa firma en Rosario, se tendrá que sellar la rescisión de contrato aquí en La Plata y recién allí mandar la documentación a la Liga Profesional de Fútbol, pero la entrega de plata se atrasa y esto impacienta a las dos partes, en especial al Lobo que tiene a Rodrigo Rey ya en el país esperando la revisión médica.



Además de esto, el conjunto rosarino tuvo un revés en el TAS y tendrá que pagar 800 mil dólares al Envigado por una deuda por el caso Duván Vergara y esto complica mucho el panorama económico del auriazul.

Jugará sin marca

A pesar de que la primera tanda de indumentaria de Romai llegó hace unas semanas, la segunda tanda con la cual se terminaría de confeccionar el catálogo para el plantel de Primera tanto para partidos y entrenamientos se encuentra varada en la Aduana de Turquía y eso hace que mínimo hasta mayo no lleguen a suelo argentino.



Así, Gimnasia seguirá vistiendo con Le Coq, una empresa que no le paga y que se fue del país o tendrá que recurrir a la marca Mens Sana hasta que termine el torneo. Desde el club Albiazul todavía no han salido a dar explicaciones de dicho yerro que deja una mala imagen institucional.