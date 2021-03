Las lesiones complican el armado del equipo

se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana donde San Carlos estará visitando el próximo lunes 29 de marzo a J. J. Urquiza desde las 15.30. Tras la gran victoria en Berisso por goleada contra Sacachispas, el Celeste quiere mantener su buen andar en la competencia.



Más allá de este buen momento, lamentablemente la semana arrancó con inconvenientes, ya que tanto Maximiliano Badell como Pablo Miranda sufrieron lesiones. El primero padece una distensión del isquiotibial izquierdo, mientras que el segundo una distensión del isquiotibial derecho.



Esto claramente dificulta la conformación del 11 que piensa plantar en cancha el técnico Laureano Franchi, donde el jugador surgido de Estudiantes es una pieza estable de la formación inicial, mientras que el “Pájaro” pelea el puesto con Matías Brianese, que ya tiene tres goles en el campeonato.

¿Una variante para jugar contra JJ?



El entrenador deberá pensar en el reemplazante de Badell. Quien tiene chances de ser titular es el mediocampista ofensivo Matías Grasso, que se metió por el atacante en el último juego. Además, el DT podría utilizar a Bryan Schmidt, aunque tiene características distintas a las que ofrecen estos jugadores.



Sin la posibilidad de contar con Nicolás Tauber y a la espera de Rodrigo Benítez, se perfila para ser titular Lautaro Banegas, que fue la gran figura el último fin de semana ante el Lila atajando un penal y respondiendo con personalidad en su debut en Primera división.



El cuerpo técnico aún no dispuso una práctica de fútbol teniendo en cuenta que faltan muchos días para el encuentro, como también las condiciones del clima no facilitan que eso se pueda llevar a cabo con normalidad.



Aunque no se esperan mayores modificaciones para jugar ante Urquiza, los titulares podrían ser: Lautaro Banegas; Manuel Molina, Federico Slezack, Luciano Machín, Iván Massi; Matías Samaniego, Ángel Acosta, Alexis Alegre, Javier Sequeira; Matías Grasso y Matías Brianese.



Por el lado del fútbol femenino, se confirmó que Juliana González y Victoria Ruíz se convirtieron en nuevas jugadoras de Villa San Carlos. Las futbolistas provienen de Independiente y Lanús, respectivamente.



Asimismo, mañana será el debut para las Villeras en el certamen de la Asociación del Fútbol Argentino, donde en la primera fecha del Torneo Apertura tendrán que visitar a ni más ni menos que la UAI Urquiza, uno de los mejores equipos de la disciplina. Será desde las 10.



Por último, en las últimas horas las divisiones inferiores jugaron contra Los Andes por la jornada correspondiente a la cuarta fecha del Torneo de Verano 2021 de Juveniles B. Fue triunfo 4-0 de la Cuarta división y derrota 2-1 para la Quinta.



De esta manera, el conjunto berissense finalizó su participación en el campeonato, que sirvió como una prueba piloto para el retorno de la actividad, tras la pandemia de coronavirus.