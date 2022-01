¿Le bajan el sueldo a Lewandowski?

El polaco Robert Lewandowski, último ganador del premio The Best de la FIFA al mejor jugador del mundo, termina su contrato con el Bayern Münich alemán en 2023; y las negociaciones para su renovación ya comenzaron su curso. Con la idea de que el delantero siga en el club, hay dos opciones sobre la mesa: ¿se le baja el sueldo a The Best?

El equipo alemán, líder absoluto de la liga de su país y campeón de la UEFA Champions League en 2020, tiene como costumbre renovar por un año a los jugadores que tienen más de 30 años; y el delantero finalizaría su contrato actual a los 34. Según información proveniente de Europa, las opciones serían: renovarle por un año, manteniendo su sueldo actual; o por dos años, aunque con una reducción de salario.