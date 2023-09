Llaullín, “como chancho para el barro”, se vino de un viaje

Por GALOPÓN

Jueves de acción pasado por agua en el teatro del turf del barrio Hipódromo con trece carreras en la cartelera y en el tradicional Clásico José M. Boquín (L-1.200 mts.) la victoria fue para Llaullín que apabulló a sus rivales, de uno a otro extremo, derrotando por siete cuerpos a Husson Chuck que por dos largos dejó tercero al gran favorito Paraná Miní.

Cita de potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2020 que contó con tan solo cinco participantes ya que dejaron en blanco el compromiso Manso Azteca y la yunta conformada por Like A Bomb y Veterano de Guerra. El cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Paraná Miní con un sport de $1.75 sobre las chances de Husson Chuck ($3.30) y de Llaullín ($3.45); y en la pista, el potrillo conducido eficazmente por Mariano López logró su tercera victoria -segunda de corte jerárquico- en 10 salidas, empleando el buen registro de 1m.12s.78/100 para los 1.200 metros de pista pesada.

Maipo Feliz y Llaullín fueron los más prestos en largar pero al formalizar la carrera el pupilo de la dupla Bellier-Piana encendió las turbinas y rápidamente le sacó dos cuerpos y medio de ventaja a Paraná Miní, que por medio largo precedía a Husson Chuck, completando el lote Maipo Feliz y Le Japan, en ese orden.

Así completaron la recta de enfrente con Llaullín tocando pito en la delantera ahora con tres cuerpos de luz sobre Paraná Miní y Husson Chuck que trataban de reaccionar ante tanto vértigo, quedando a varios cuerpos Maipo Feliz y Le Japan que ya estaban “en otra cosa”. Trasladado el pleito al codo de la calle 41, se mantenían las mismas posiciones y en la mitad de la elipse seguía mandando con autoridad Llaullín sin que sus seguidores reaccionaran.

Para colmo al pisar la recta aumentó su caudal locomotivo Llaullín y comenzó a sumar ventajas sobre sus rivales, que al momento de cruzar el disco fueron siete cuerpos de luz sobre Husson Chuck que por dos largos se adelantó a Paraná Miní.

El vencedor se movió en 24s.20/100 los primeros 400 metros y 47s.32/100 para los 800 mts.

Incidence le tomó el gustito a esta pista: segunda victoria al hilo

En la 5ta. carrera, Especial Jockey Club de Santa Fe (1.600 mts.) la carta presentación de Incidence -venía de dos triunfos consecutivos- parecía que era un cheque al portador y tal presunción se confirmó en la pista ganándole por tres cuartos de cuerpo a Joy Mírenla, mientras que al pescuezo arribaba tercera Duda Bye en un emocionante final porque las tres competidoras se trenzaron en lucha toda la recta mientras que las demás rivales quedaban relegadas a un segundo plano.

Cinco yeguas de cuatro años y más edad, a pesos por edad, salieron a la pista, ya que no fueron de la partida So Para Min y Qué Cosa Seria; siendo erigida “muy” favorita Incidence ($1.70) sobre los boletos reunidos por Duda Bye ($2.10) y Troux Beach ($4.60) y la cátedra no se equivocó porque en la pista -pesada- la pupila de Roberto Pellegatta no dio lugar a las sorpresas, pero le costó más de la cuenta, ya que derrotó en el final a Joy Mírenla por tres cuartos de cuerpo, mientras que al pescuezo quedaba tercera Duda Bye. Factor importante de la victoria -la tercera en línea y sexta de su campaña- fue el experimentado jockey William Pereyra en un tiempo de 1m.40s.27/100 para la distancia.

Ya hubo mucho chisporroteo en la primera parte del desarrollo, porque desde el vamos Troux Beach asumió el protagonismo de la carrera pero Duda Bye y Joy Mírenla no querían ser simples partenaires y se le fueron al humo por el palo de los 1.200 mts., mientras la favorita esperaba su momento para dar el zarpazo.

Así completaron la recta de enfrente y se zambulleron en el codo de la calle 41 donde las diferencias entre las tres se achicaron al mínimo y así pisaron el derecho, agregándose al fragor de la lucha Incidence por afuera. En el final parecía incierto hasta que en los metros definitorios la favorita inclinó la balanza a su favor para cruzar el disco con menos de un cuerpo de luz sobre Joy Mírenla, mientras que al pescuezo culminaba Duda Bye.