Los clubes de la región viven el momento con incertidumbre

Las restricciones impuestas por el Gobierno, el pasado sábado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia no cambió demasiado el panorama de las entidades barriales de La Plata, Berisso y Ensenada. Más allá de que en las semanas previas los clubes podían tener abiertas sus puertas y poder llevar a cabo tareas deportivas, muchos de ellos decidieron no abrir para cuidar a todos sus protagonistas en el marco de la situación epidemiológica que se fue viviendo en los últimos meses.



Varias entidades que son parte de la Liga Amateur Platense y que llevan a cabo esta práctica como puntal estuvieron abiertas y hacían entrenamientos en distintas burbujas, en principio para mantenerse activos, darle un lugar de contención a los jóvenes, como también poder recaudar, debido que el 2020 fue muy duro y muchos clubes sufrieron, y siguen padeciendo, problemas económicos producto de la pandemia.



Con estos cierres que imposibilitan la apertura de los clubes, igualmente varios de ellos pusieron manos a la obra, por ejemplo el caso de 152 Oeste, que elaboró un locro el pasado 25 de mayo, y ayer vendió empanadas, para recaudar fondos para afrontar el alquiler de un predio en barrio San Carlos, como también poder diseñar camisetas para sus jugadores.



Igualmente, no todo es positivo, ya que Criba de barrio Aeropuerto sufrió un robo y La Plata FC padeció la caída de un alambrado producto del mal clima.