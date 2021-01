Los Triperos disfrutan de la pileta

Como sucede desde comienzos de enero y desde hace años, la temporada de pileta en el Juan Carmelo Zerillo ya se encuentra disponible.



Es por eso que desde ayer hasta el domingo habrá una promoción para que más Triperos puedan disfrutar de las instalaciones. Los socios pagarán $150 la entrada a la pileta, invitados, $250, y no socios, $300. Además, sigue estando disponible el abono para adquirir la temporada completa y asegurarse el lugar. Los horarios de lunes a viernes son de 13 a 19, mientras que sábado y domingo se extiende hasta las 20.



El abono de temporada se debe sacar vía email a [email protected] enviando nombre, apellido, DNI, número de socio o no socio y un número de teléfono. El precio para los asociados es de $4.800, mientras que los no socios deberán pagar $6.800.