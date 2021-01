Sigue la novela por Broun

Luego del mediodía de ayer, las noticias desde la ciudad de Rosario alarmaron a los hinchas de Gimnasia, ya que afirmaban que Jorge Broun sería presentado hoy como nuevo arquero de Central. Lo cierto es que tanto el representante de Fatura como los dirigentes del Lobo afirman que la negociación se encuentra en la misma situación que hace días. Todavía no ha llegado ningún ofrecimiento formal a la sede social de calle 4; tampoco desde la representación del arquero han cambiado su postura de no sacar dinero de su bolsillo para pagar el resarcimiento.



Esta noticia se dio en un contexto complicado para los Canallas, donde luego de la trágica eliminación por Copa Argentina, los hinchas estallaron de bronca con los dirigentes (hasta agredieron el negocio del vicepresidente Carloni) y convocaron a una marcha en la puerta de la sede para hoy a la tarde.



En medio de todo eso, se anunciaron los regresos de Marco Ruben y Jorge Broun. Lo del centrodelantero es cierto, ya que confirmó su representante que será presentado hoy. Lo del arquero sigue complicado y de no mediar nada raro en las próximas horas seguirá entrenando en ­Estancia Chica.



Teniendo en cuenta que será una pretemporada muy corta y que en las próximas semanas comenzará el nuevo torneo, las tres partes quieren ponerle un punto final a esta novela lo antes posible. Por eso mismo, no se descarta que si no llegan a un acuerdo entre los clubes hasta principios de la semana que viene, Broun se quede definitivamente en Gimnasia al menos hasta junio.



Esto tendría que ver también con una decisión personal del arquero, para no estar entre idas y vueltas durante varias semanas y ponerse un objetivo claro respecto a su futuro en el torneo ya sea en el Lobo o la Academia. A pesar del anhelo de volver al club de sus amores, el ex Ludogorets sabe que le queda un año de contrato y que si no hay un resarcimiento económico para el Tripero es muy difícil que se vaya.

Godoy Cruz no busca más a Rey



Tras este posible futuro de Broun, Gimnasia sondeó posibles reemplazantes y el primer nombre con el que charlaron fue Rodrigo Rey, actualmente en el PAOK de Grecia. Allí, le quedan seis meses de contrato y viene de poca continuidad. El ex Godoy Cruz busca la libertad de acción, pero el propio Tomba también lo tenía en la mira. Lo cierto es que Sebastián Méndez tendrá al paraguayo Juan Espinola y por lo tanto se le abre el panorama al Lobo en caso de querer contratar al portero.