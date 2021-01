Marcos Rojo: un guiño a Boca y tatuaje maradoniano

En medio de los rumores que lo vinculan a Boca, Marcos Rojo se tomó un tiempo para hacerse un tatuaje, y no cualquiera: dejó inmortalizado en su pierna derecha la e cara de Diego Armando Maradona en el palco de La Bombonera, con un habano en su boca y el gorro icónico de la revolución cubana.



El defensor de Manchester United, pretendido también por Estudiantes de La Plata, está cerca de arribar al Xeneize. El central no será tenido en cuenta por su técnico, Ole Gunnar Solskjaer, y rescindirá su vínculo con el elenco inglés.



El exjugador del Pincha tuvo una charla con Juan Román Riquelme y, según los dirigentes de Boca, le habría dado la palabra que llegaría al plantel de Miguel Angel Russo en cuanto se desvincule con el Manchester. No obstante, en el medio aparecieron otros equipos interesados, como Estudiantes, el club que lo vio nacer, y Cruz Azul, que intenta imponerse con su poderío económico.



En este sentido, en Estudiantes ya saben que Rojo se aleja cada vez más de La Plata, por eso los dirigentes levantaron el teléfono y preguntaron en San Lorenzo por las condiciones de Alejadnro Donatti. Sin embargo, la prioridad sigue siendo Cristian Lema, por quien deberá realizar una erogación importante de dinero para traerlo.