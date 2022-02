Mery Laurent estuvo a centésimas de hacer trizas el récord de los 1.400 metros

Quinta reunión de febrero en el teatro del turf del Barrio Hipódromo luego del impasse producido en los 10 días postreros del mes de enero pasado, que los jóckeys decidieron no correr por los problemas que ya fueron de dominio público. Solucionado, en parte, los mismos, se volvió a la actividad y ayer hubo 10 carreras en un marco de una tarde agradable.

El cotejo más importante de la tarde se corrió en sexto turno y fue el Clásico Lucio Taborda (G III-1.400 mts.), reservado para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad. Dejaron en blanco el compromiso American Charity, quizás el único escollo que iba a tener Mery Laurent, y Checky Key, de tal manera que tan solo cuatro ejemplares dijeron presente en los partidores dispuestos a luchar por la victoria. Clara favorita en las apuestas resultó Mery Laurent, prometía $1.55 en el caso de ganar, y trasladado el pleito a la pista confirmó dicha preferencia. Esto se debe a que de bandera a bandera logró el tercer triunfo en fila derrotando por seis cuerpos a Queen of the Stone, que en vano la siguió todo el tiro pero que al final no llegó. El podio lo completó Huasanga, a cuatro largos, totalmente en otra carrera.

Así, la descendiente de Angiolo repitió los dos últimos desplazamientos ratificando que en el Bosque es “ama y señora”. Yendo a la carrera, como dijimos, ocupó el sexto turno de la reunión desarrollada ayer en el teatro del turf del Barrio Hipódromo sobre pista normal y con muy buena cantidad de público en las tribunas, deseoso de disfrutar de una nueva cita hípica.

El ganador, abonó un dividendo de $1.55 por boleto y empleó el excelente registro de 1m21s 95/100 para los 1.400 metros de una pista que lucía en buenas condiciones, quedando a tan solo 65 centésimas del récord de la distancia que Suzzane ostenta desde hace 16 años.

Ordenada la suelta, Mery Laurent salió limpita de los partidores en detrimento de Fy Spree, Queen of the Stone y Huasanga.

Formalizada la carrera, la vanguardista le sacó largo y medio de luz a Fy Spree y a Queen of the Stone, que se juntaban en su persecución, cerrando la marcha Huasanga. En ese orden pasaron frente a la señal del kilómetro y así recorrieron la parte final del opuesto.

De esa manera se zambulleron en el codo de la calle 41, con Mery Laurent tratando de mantener a raya a Queen of the Stone, que pugnaba por darle caza, en tanto Huasanga y Fy Spree, quedaban ya en un segundo plano. Completaron así la elipse y pisaron la recta con Mery Laurent como airosa puntera y escapando definitivamente del acecho de Queen of the Stone. Desde allí al disco la favorita se dedicó a sacarle más ventaja a su rival. .

Por último, Mery Laurent empleó los siguientes parciales: 23s 43/100 para los primeros 400 metros, 44s 61/100 para los 800 y 1m10s 08/100 para los 1.200 metros.