El Kun Agüero se quejó por el mal estado de las rutas argentinas

El ex jugador de la Selección Sergio Agüero estuvo de visitas en la Argentina y realizó un viaje con sus amigos para ir a pescar. En su regreso expresó su enojo en su canal de Twitch por el estado de la Ruta 6.

"Yo no fui en avión. Primero porque tenía que ir hasta Corrientes, de Corrientes bajar tres horas y media. No, vamos en coche. Aparte a mí me encanta manejar. Agarramos la camioneta, vamos por la ruta y de paso empezamos a conocer las rutas en Argentina. Las rutas en Ar-gen-ti-na”.

Así inició el Kun Agüero su transmisión por la plataforma web en la cual aprovechó para realizar una denuncia sobre el mal estado de las rutas nacionales.

“Yo no sé quién mier... se hace cargo de la ruta, pero la ruta 6 es un desastre. Esa es mi queja. Yo no sé quién mier... tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta! Es imposible, se los digo en serio, manejar con lluvia en esa ruta”, aseguró el ex futbolista.