Ante el conflicto en puerta entre Lionel Messi y Barcelona, para definir su salida, el futbolista menos pensado dio su opinión sobre la situación del argentino. Se trata de Sergio Ramos, capitán y referente del Real Madrid. El defensor fue consultado sobre la situación y habló con sinceridad:

"Creo que Leo Messi hace mejor a la Liga Española, a su equipo y los clásicos son más bonitos. A uno le gusta ganar estando los mejores del mundo y él es uno de los mejores. Hay poco más que añadir. Como dije anteriormente, se ganó el respeto a decidir su futuro sin especulaciones", destacó.

Por otro lado, tocó el tema de su renovación en el Real Madrid, que todavía no ha ocurrido. "No se ha tocado la renovación. Ni me genera intranquilidad. Nunca me planteé salir del Madrid y no creo que haya problemas".