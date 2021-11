Messi: "Mi mayor premio este año fue lo que pude conseguir con la selección"

A tres meses de su llegada al PSG, Lionel Messi brindó una entrevista al medio catalán Sport en la que habló por primera vez de su salida del Barcelona, su presente en el club francés y sus expectativas con la Selección.

En una charla de 25 minutos, el astro argentino aseguró: "Hice todo lo posible para quedarme (en Barcelona). Se me pidió que me rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club, mis ganas y deseo familiar eran las de quedarnos ahí".

En la misma línea, subrayó: "Nadie me pidió que jugara gratis, por eso me dolieron las palabras de (Joan) Laporta, porque a mi nadie me pidió que jugara gratis".

“Me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente y me dolieron porque no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarse la pelota de encima, no asumir sus consecuencias, no hacerse cargo de las cosas y hace pensar a la gente o generar un tipo de dudas que creo que no me las merezco”, agregó.

Con respecto a su futuro, Messi sostuvo: “No sé si volveré al Barça cuando acabe mi contrato con el PSG, pero lo que sí tenemos casi confirmado y seguro es que vamos a volver a vivir a Barcelona”.

“Me gustaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil. Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No se si va a pasar o no, si será en Barcelona o no, pero me encantaría aportar en lo que pueda al club porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo”, expresó.

Al ser consultado por la selección argentina, el capitán aseguró que está “muy ilusionado”. Venimos de ganar la Copa América después de haberlo buscado tanto tiempo, de haber estado tan cerquita muchas veces y no tener la posibilidad y la verdad es que esto nos da un envión grande para lo que viene en poquito tiempo”, dijo.

En tanto, consideró que “todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos, hoy por hoy no lo somos. Hay otras selecciones mejores, pero estamos por buen camino”.

“Me saqué la espina de poder conseguir algo con mi selección después de varias finales perdidas, de muchos cuestionamientos hacia mí, hacia el grupo que estaba en la selección en su momento. Pero sí, tenía claro que tenía que intentarlo hasta el último torneo y que no me podía retirar de la selección sin ganar algo. Gracias a Dios se me dio”, agregó.

En relación al Balón de Oro, como suele ser usual para Messi con los premios individuales, opinó: “No pienso en ganarlo, mi mayor premio este año fue lo que pude conseguir con la selección después de haber luchado y peleado tanto por ese reconocimiento, fue lo máximo por todo lo que costó”.