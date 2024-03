Messi sorprendió al hablar de su retiro

Mientras la Selección Argentina jugaba en Los Ángeles, se estrenó un capítulo de un podcast generado en Arabia Saudita con el testimonio del mejor jugador del mundo. La pregunta siempre está latente, pero ningún argentino quiere hacerla: ¿cuándo llegará el momento del retiro de Lionel Messi? Lejos de gambetear este tema que sensibiliza a más de un hincha y compañero, el rosarino profundizó sobre la chance de ponerle fin a su gloriosa carrera y, a sus 36 años, dejó en claro que por ahora no piensa colgar los botines.

En una larga charla en Big Time Podcast, Leo fue consultado sobre los sueños que le quedan pendientes y se sinceró: “A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos”.

Si bien es consciente de que está viviendo la última etapa de su carrera, el capitán de la Albiceleste no piensa parar la pelota en el futuro cercano e indicó qué tiene que ocurrir para que tome esa drástica decisión: “Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal”.

En este sentido, Messi fue más allá y amplió su pensamiento: “Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”.

Por último, el astro argentino también se refirió a su vida tras el retiro como jugador: “No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta”.