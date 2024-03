Jugando así llegará siempre a su costa “rica” de ilusiones para el próximo Mundial

Después de salir campeón del mundo muchos equipos llegan a su techo. Algunos entrenadores entienden que no hay mucho más para hacer. Y otros directamente se excusan en la falta de energía para retirarse con la gloria. Sin embargo, la Scaloneta de Lionel sigue demostrando que es capaz de reciclarse o de reinventarse porque quiere seguir ganando cosas importantes.

Ayer, otra vez sin Lionel Messi, la Selección mostró la cara del recambio generacional y dio vuelta el partido contra Costa Rica a menos de dos meses de que inicie la Copa América en Estados Unidos.

Con Alejandro Garnacho jugando como extremo izquierdo con perfil cambiado y acaparando tola la atención de los defensores del rival, Di María encontró espacios para vestirse de Messi, jugar más libre por el centro del ataque y habilitar las subidas de Nahuel Molina.

El equipo no se alejó del mismo libreto que había usado en la Copa América del 2021 en Brasil, en las eliminatorios y también en el mundial: toque corte, con dominio de pelota, presión alta en campo adversario cuando no se tiene la pelota y una defensa ordenada y coordinada con un arquero que ayer no fue Emiliano Martínez para hacerle lugar a otra promesa en el arco de la Selección: Walter Benítez. Si bien este último no es tan joven, la realidad es que los años pesan menos para el arco y quedó demostrado en las situaciones en las que les tocó intervenir.

Si bien el equipo nacional fue superior y fue llevando a que el experimentado Keylor Navas se convirtiera en figura rápidamente (le sacó un remate cruzado a Garnacho o medio gol a Julián Alvarez), los “Ticos” se pusieron arriba a los 36 minutos con una definición de Ugalde.

El campeón del mundo se fue al descanso golpeado, pero consciente de que estaba por el bien camino para revertir la historia.

En la parte final y en menos de cico minutos, Di María y Mac Allister dieron vuelta el resultado y cuando faltaban 13 minutos para el final del juego, Lautaro Martínez tuvo un merecido premio a tantas veces que buscó el gol y definió con mucha jerarquía tras recibir una asistencia que fue a buscar en diagonal para rematar cruzado a Navas de derecha a izquierda.

Sin Messi en la cancha, pero con Lo Celso, Di María y Garnacho como principales figuras inquietantes para el rival, la Selección avistó desde lejos su “costa rica” de ilusiones, ya no solo para la Copa América que arrancará en junio, sino también para el Mundial que se jugará en el mismo país dentro de dos años.