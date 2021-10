Miriñaque correrá el Dardo Rocha

Ayer se hizo la preanotación para las tres carreras más importantes del próximo 19 de noviembre. Para que la gran fiesta del turf platense sea precisamente eso, serán a partidores completos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Gran Premio Internacional Dardo Rocha (GI-2.400 mts.) tendrá sus 18 gateras ocupadas. La gran noticia es que tomará parte Miriñaque. Se trata de un tordillo que viene de clasificarse quinto en el Gran Premio Latinamericano (GI-2.000 mts.) el domingo pasado en el hipódromo motevideano de Maroñas.

El Gran Premio Joaquín V. González (GI-1.600 mts.)

En lo que respecta al otro gran clásico, el Gran Premio Internacional Joaquín V. González (GI-1.600 mts.) reunió 20 preanotados. Ellos son: Ángel del Cielo, Asiatic Till, Aspavento, Barón Blue, Dar El Alma, Son Empeño, Dzik, El Casador, Eritrean, Evo Revoltoso, Expressive Smart, Hatim, Leal Blues, Mister Key, Montecelso, Roman Julius, Scotch and Soda, Sell Side, Spirit of Light y Storm Dynámico.

Por último, en el GP Ciudad de La Plata (GII-1.200 mts.) se inscribieron: Aymaraes, Buen Belga, Canturriando, Crackberry, Don Patroncito, Emberinado, Empítico Lu, Estuco, Forty Patón, Hello Nacho, Hit Tifon, Indómita Seatlle, Lofoten, Mibistra Chuck, Pleasant Rate, Preso Vip, Queen of the Stone, Retracto, Rñio Mágico, Rudy Trigger, Sean Halo, Skaparate, Testarda, Vegano y Verita. De esta nómina deberán descartarse ocho ejemplares que quedarán como suplentes.