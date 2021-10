Coletazos de una Asamblea caliente que retumbó en cada rincón de La Plata

Todavía con la tensión y el ­nerviosismo que provocaron las discusiones que se generaron en la Asamblea, integrantes de la Comisión Directiva de Gimnasia se reunieron durante la madrugada de ayer para definir los pasos a seguir luego de la decisión de los socios de no aprobar la Memoria y el Balance económico.

Conforme indica el reglamento de la Liga Profesional, Gimnasia quedó expuesto a rendir explicaciones ante la Liga por todo lo ocurrido, y si bien todo indica que no va a ocurrir sobre la base de los antecedentes de Newell’s y San Lorenzo, es potestad de la Liga sancionar fuertemente al club, y hasta incluso evaluar la posibilidad de la pérdida de la categoría. Esto último no está contemplado en la brevedad, a no ser que el balance y las razones por las cuales no se aprobaron los estados contables luego de una revisión de Personas Jurídicas arrojara un resultado sospechoso.

“Los socios desaprobaron un balance que dio superávit”, alegó azorado un integrante de la CD cuando todavía no habían pasado 10 horas de todo lo ocurrido durante la eterna noche del jueves en la sede.

El gobierno del club realizó las consultas pertinentes ante la Liga por las posibles consecuencias de la reprobación del Balance, pero al mismo tiempo ratificó el rumbo como gestión: se tomó la decisión de seguir adelante, terminar el mandato de Pellegrino que termina en diciembre del año que viene y definir los pasos a seguir en cuanto a los estados contables junto a Personas Jurídicas, ya que no es un hecho habitual que no se apruebe el balance de un ejercicio económico.

En cuanto a los socios que elevaron planteos y reclamos durante la álgida noche en calle 4, declaró Fernanda Raimundi, quien fue la que elevó la moción para no aprobar la Memoria. Sostuvo que una salida al conflicto institucional sería que el gobierno del club reformule todos los puntos de la Asamblea, haga un nuevo llamado antes de fin de año y someta a votación nuevamente ante los socios. Algo que parece difícil de llevar a la práctica, ya que Gimnasia tiene agendada otra Asamblea más en diciembre por la renovación parcial de autoridades.

Advertencias a periodistas partidarios

De acuerdo a lo informado por reconocidos socios y exjugadores de Gimnasia presentes en la Asamblea, el periodista partidario Alberto Raimundi fue increpado a metros de distancia por uno de los integrantes de la Barra en pleno gimnasio del polideportivo, y también fue condicionado por sus opiniones con relación a la vuelta del Bosque por un grupo de sujetos que llegaron fuera de horario a la Asamblea.