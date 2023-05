MMA: el Roble Gandolfi venció en Filipinas

El sábado pasado el luchador de artes marciales mixtas Nahuel “Roble” Gandolfì volvió a subirse al ring para pelear en Filipinas, donde se encuentra llevando a cabo su carrera profesional.

Representando a la Argentina y a la ciudad de La Plata, donde nació hace 33 años, disputó la pelea estelar en Kabayan Fury 1, y con una gran performance se llevó el triunfo al vencer por sumisión (triángulo) a los 2 minutos 46 segundos del primer round.

Una victoria por demás alentadora en la carrera del Roble, quien se encuentra en la búsqueda de sponsors para poder desarrollar su carrera en mejores condiciones, debido a los importantes gastos que requiere la buena alimentación y el entrenamiento de alto rendimiento.

El luchador oriundo del Barrio Cementerio continúa en alza en su carrera profesional, donde buscará llegar a la máxima categoría del continente asiático. “Estoy a solo un paso de poder representar a nuestro país y a la provincia filipina de Camarines Norte en la liga más grande de Asia, ONE Championship. Solo necesito que la gente me conozca y que me siga en mis redes para que por fin esto se haga realidad”, expresó el Roble Gandolfi.