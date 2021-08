Ningún equipo tiene más que Estudiantes: hay que aprovechar la oportunidad de salir campeón

Mientras miro Chelsea y Liverpool, reflexiono y no puedo dejar de escribir: ¿es el fútbol argentino muy mediocre? Sí, totalmente. Pero cuando leo, escucho o veo a una parte del periodismo del fútbol argentino que por vender no le da bola ni a Estudiantes ni a Gimnasia, me pregunto: ¿qué equipo tiene más que Estudiantes?

Estoy cansado de escuchar que el técnico del Pincha con nada hace muy buena campaña. ¿Con nada? Entonces, ¿para Gimnasia qué queda? Repasemos: Estudiantes tiene un arquero que lo salva muy bien, pago y con experiencia. Tiene dos o tres centrales de más de 1.90m que no salen nunca del borde de su área y así y todo hacen goles de pelota parada.

Cuenta con laterales (dejaron ir a los mejores) que cumplen en defensa con lo justo y en ataque, más.

Tiene, después de Enzo Pérez, al mejor centrocampista de argentino. A este lo acompañan no mediocres players, sino jugadores muy competitivos en esa zona. También tiene mediocampistas externos: uno está imparable (es wing), y el de izquierda es “ni” pero ayuda. Esperando, tiene a un wing veloz con desborde y algo de gol. Y encima tiene tres “9” de área. ¡Sí, tiene tres de 1.90m o más!

Dentro de tanta mediocridad, me pregunto: aunque sea su técnico “ultraplus” defensivo y jueguen muy feo, ¿qué equipo del fútbol argentino tiene más? Y la respuesta es simple: Ninguno.

Por eso creo que, si aprovecha la pobreza de los grandes y chicos, no alcanzará solo con entrar en la Copa Libertadores. Estudiantes deberá ser campeón. De lo contrario dilapidaría la oportunidad única de poder serlo debido a la mediocridad general.

Se lesionó Díaz y se perfilan cambios

Pensando en este duelo clave del lunes ante Talleres, Ricardo Zielinski tuvo malas noticias: Leandro Díaz sufrió una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda, motivo por el cual se perderá este juego.

En cuanto al once, Matías Pellegrini y Gustavo Del Prete serían titulares en reemplazo de Juan Sánchez Miño y Francisco Apaolaza.