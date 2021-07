No me mueve la aguja si echan a Russo

Yo no sé cómo el técnico de Boca todavía está en el puesto. Si bien no es santo de mi devoción, especialmente desde el punto de vista humano, no me mueve la aguja que lo echen si no pasa con Boca a los cuartos de final. Lo que sí me llama la atención es la cantidad de opiniones que hay alrededor de esta situación. Boca es un cabaret de opiniones. Entre la “12”, el Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico hay algo. De lo contrario no se entiende cómo sigue Russo en el puesto.

Todos hablan de los jugadores, de Tévez o de Riquelme. Pero del técnico parece que estos últimos meses no se habló hasta hoy. Debe tener a todos bien abonados, porque en cualquier otro equipo le tirarían quejas desde la China hasta Buenos Aires. Pero debe ser que tiene a todos bien abonados...

Por el lado de River, Gallardo empezó a jugar con un equipo que defendía muy bien y tenía jugadores que le daban mucho equilibrio en la mitad de la cancha. Pero después se fue sobrepasando en el ataque. Pensó que todo era el ataque y descuidó la defensa. Eso lo llevó a perder muchos campeonatos locales y también copas. Yo me considero ofensivo, pero armando el ataque de atrás hacia adelante. Siempre hay que mantener un equilibrio y armar una base sólida de atrás hacia adelante. Si vos estás bien firme atrás, después podés soltar a los laterales o ir al frente con los volantes para que los delanteros no estén solos.