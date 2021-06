“No queremos sumar en puestos que ya tenemos muchos jugadores”

En el arranque de la última semana del receso para los jugadores de Gimnasia, el entrenador Leandro Martini se permitió analizar los movimientos que se vienen realizando en el marcado de pases del club.



Nuevamente sin pelos en la lengua, uno de los integrantes de la dupla técnica del Lobo se mostró sincero en cuanto a la situación de Nicolás Colazo, al sostener que “no queremos sumar jugadores en puestos en los que ya hay muchos futbolistas. Si bien sabemos que hay una posibilidad y estamos esperando, también estamos apuntando a puestos puntuales para no superpoblar el plantel”, reconoció Martini al noticiero Somos deporte de La Plata.



Además, en una parte de la entrevista, el director técnico fue consultado sobre el futuro de algunos jugadores que deben regresar al Lobo luego de haber estado a préstamo en otras instituciones, como ocurrirá con el hijo del Cholo Simeone, Gianluca Simeone.



“No van a entrenar con nosotros”, sentenció Leandro Martini, en alusión a que la semana que viene el cuerpo técnico se inclinará por trabajar con un plantel no tan numeroso, mientras se espera que lleguen refuerzos como Luis “Pulga” Rodríguez.



“Estamos esperando por el 9. Eso es lo que puedo decir. Necesitamos reforzar el equipo en el sector de los goles”, continuó el director técnico.



Martini también adelantó que no contarán con Víctor Ayala ni Lucas Barrios, pero que el resto del plantel comenzará a trabajar la semana que viene en Estancia Chica, sabiendo que el nuevo campeonato en la Argentina comenzará entre el 16 y el 18 de julio.

Con respecto a las versiones que indicaban la posible salida de la dupla técnica luego del partido contra Vélez, el exatacante de Villa San Carlos sostuvo que “a nosotros los dirigentes nunca nos dijeron nada. Nunca nos llegó nada de lo que se estuvo hablando”.



Por último, el entrenador de Gimnasia también se refirió a los objetivos del equipo en el segundo semestre del año: “Ojalá podamos lograr entrar en alguna Copa. Esa es la intención y esperemos poder cumplir”, concluyó con relación al principal objetivo que se trazó el presidente Gabriel Pellegrino para cerrar el 2021 de la mejor forma posible, después de todo lo que ocurrió en el club el año pasado.

Lombardi se acerca al Lobo

Tal cual se informó en la edición de ayer, el volante de la Reserva de River, Martín Lombardi, podría ser uno de los primeros refuerzos del equipo de Martini y de Messera, luego de que su nombre fuera acercado para empezar a negociar durante el fin de semana.



Se trata de un volante ofensivo que llega con las mejores referencias de Gabriel Perrone, quien precisamente lo recomendó por conocerlo de su paso en las divisiones formativas del club Millonario antes de llegar a Gimnasia.



De acuerdo a lo que pudo averiguarse, Lombardi aceptó las condiciones para pasar a Gimnasia a préstamo con la premisa de sumar minutos en cancha, ya que en el Millonario tiene muchos jugadores por encima.