“Nunca le encontramos la vuelta a esta categoría”

Una de las voces autorizadas para hablar de Cambaceres es la de Enzo Caroccia. Guerrero de mil batallas, el defensor habló luego de la eliminación en el reducido: “El balance no es positivo, salvo la parte antes de la pandemia, donde habíamos encontrado un funcionamiento. Después bajamos y no merecimos más porque las cosas no se hicieron como las esperábamos. Nos faltó gol, juego y además nos convertían en todos los partidos. Tendríamos que haber tenido más coraje, valentía y guapeza. Al mismo tiempo dejamos correr una chance importantísima, pese a que parecía en febrero que todo venía encaminado”.

Además, señaló que todos son responsables de este mal momento: “Yo me imaginaba que la D iba a ser dura, pero no tantos años transitándola. Esto es un conjunto de malas decisiones por parte de todos, desde el primer dirigente hasta el juvenil que recién subió. Somos responsables del presente del club porque nunca le encontramos la vuelta a la categoría, el funcionamiento como equipo y tampoco supimos jugarle a ciertos rivales”.

También opinó sobre la salida de Agüero: “No me sorprendió la salida de Rubén, porque ya se veía que tal vez lo mejor era dar por cerrado su ciclo. Él fue muy bueno con nosotros, pero en este último tiempo no se notaba al cuerpo técnico y a los dirigentes muy unidos. Yo suponía que una vez terminado el reducido, Rubén Agüero no iba a continuar”.

Por último, destacó su deseo de continuar: “Mi idea es seguir, porque es un año muy importante para el club, ya que es el centenario. Yo estoy cerca de cumplir los 100 partidos con la institución, que es un logro muy importante para mí. Si los dirigentes quieren que siga, yo voy a estar encantado. Tengo muchas ganas de lograr algo con el club, porque lo merecemos. Este año es el año para que podamos darle una alegría a la gente”.