Otra noche récord de Campazzo en la NBA

El base argentino sigue dando que hablar en la liga más importante del mundo. No solo ya está asentado en el equipo de Denver Nuggets, sino que es una pieza fundamental en cada noche.



Esta vez, Facundo Campazzo se lució en el triunfo de los Denver Nuggets frente a New York Knicks por 113-97, donde pudo mostrar todo su repertorio en ambos costados de la cancha y fue factor importante en una nueva victoria del equipo que dirige Michael Malone. El entrenador ya lo estableció como el conductor titular camino a lo que serán unos playoffs frenéticos para llegar al objetivo del título.



El ex Real Madrid estuvo 33 minutos en cancha y aportó 16 puntos, con un 5-12 en tiros de campo (2-7 en disparos de triples). Logró también 9 rebotes, nueva máxima en este rubro en la NBA, repartió 4 rebotes y 2 tapas. Además, realizó 5 robos por segunda vez consecutiva y alcanzó la marca histórica de Nuggets, que tras 32 años registraba esa hazaña.



Gracias a este resultado, los Nuggets tienen marca de 44 victorias y 22 derrotas, lo que les permite continuar ubicados en la tercera posición de la Conferencia Oeste cuando solo restan seis partidos para el final de la temporada regular. El próximo paso para Denver será hoy, con transmisión de ESPN para Latinoamérica, cuando visiten a los Utah Jazz, el equipo que mantuvo el mejor registro de toda la NBA durante gran parte de la campaña.