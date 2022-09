Pipo Gorosito, luego de la derrota: "Hay que ganar, seguir juntos y no perder la ilusión"

Pipo Gorosito habló tras la derrota sobre la hora ante Central Córdoba en Santiago del Estero y dijo que para él Gimnasia no mereció perder y transmitió tranquilidad en base a lo que viene.

"Estamos a dos puntos y quedan veintuno. No haber ganado es lo que más me duele pero no cambiaba la obligación del próximo partido. Hay que ganar, seguir juntos y no perder la ilusión", manifestó.

Respecto al trámite del partido en sí, dijo: "No nos habían llegado antes del gol en el segundo tiempo. Defendíamos muy cerca de nuestro arco en el primer tiempo, y cada vez que cortamos, nos quedaba lejos el arco".

Por último agradeció el apoyo de los hinchas: "Sentimos su apoyo constante. Tenemos que seguir juntos hasta el final y no hay que perder la ilusión de lograr lo máximo".