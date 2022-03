"Quien manda soy yo" dijo CR7, molesto por la consulta sobre si Qatar sería su ultimo Mundial

"Quién manda soy yo. Punto final", contestó el delantero de 37 años en una rueda de prensa previa al partido que podría significar el pase a su quinta Copa del Mundo de la FIFA.

El portugués subrayó: "Si quiero jugar más, jugaré y si no, no juego. Muchos me hacen esta pregunta. Quién va a decidir mi futuro soy yo".

CR7confió en "ganar" este martes el cruce ante Macedonia, al que reconoció como "un equipo muy organizado", como lo reflejó en su reciente victoria ante el campeón de Europa, Italia, que no será parte de la cita en Medio Oriente.

"Vamos a ganar porque queremos estar en el Mundial", sentenció Cristiano, quien ya participó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.