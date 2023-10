Racing se llevó el clásico ante Boca en un final de película

Racing y Boca ofrecieron otra vez un partido muy entretenido. A diferencia de los disputados por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en esta ocasión por Copa de la Liga sí hubo goles. Emiliano Vecchio, que hacía más de un año que no jugaba, tuvo su premio y marcó el 1 a 0. El Xeneize fue con todo a buscar la igualdad y la encontró, por intermedio de Miguel Merentiel, el goleador del equipo en este año (13 conquistas), en tiempo de descuento. Parecía que el duelo se evaporaba y finalizaba 1 a 1, pero en la última pelota Leonardo Sigali, de cabeza, estampó el 2 a 1.

El resultado terminó siendo justo para el equipo que fue más intenso en la búsqueda del triunfo. El equipo conducido por Jorge Almirón se fue preocupado de Avellaneda: Darío Benedetto y Nicolás Valentini sufrieron molestias físicas y se retiraron lesionados.

El primer tiempo tuvo un inicio intenso de la mano de Benedetto, quien tuvo la primera de cabeza y acto seguido terminó acusando lesión en el aductor izquierdo, que lo obligó a dejarle tempranamente su lugar a uno de los titulares preservados, Miguel Merentiel, generando preocupación en la visita. Marcelo Weigandt estrelló poco después una pelota en el travesaño, lo que pareció augurar un mejor porvenir Xeneize.

Sin embargo, los de Sebastián Grazzini comenzaron a mostrar sus cartas después, y Chiquito Romero tuvo que intervenir tres veces, ante Aníbal Moreno, Baltasar Rodríguez y Roger Martínez.

A los 28 minutos del complemento, en un buen avance colectivo, la Academia abrió el marcador cuando combinaron bien dos ingresados: Almendra tocó al medio tras un rebote y Emiliano Vecchio, tras más de un año ausente por lesión, definió al primer palo de Romero.

Pero Boca no se resignó y salió con todo a buscar el empate: Ezequiel Fernández metió un remate en el palo, y a los 47 minutos Marcelo Saracchi envió un centro desde la izquierda que no cortaron ni Gabriel Arias ni Leonardo Sigali y que Merentiel empujó al empate. Parecía que no habría tiempo para más, pero sí: a los 50, Vecchio lanzó un centro de tiro libre desde la derecha que cabeceó entrando sin marca Sigali para dejar sin reacción al elenco Xeneize y festejarlo a pleno desahogo frente a los cuestionamientos que lo perseguían.

Pensando en los duelos ante Estudiantes, tanto del próximo sábado por Copa de la Liga y luego por semifinal de Copa Argentina, sumado a la gran final de la Libertadores pactada para el 4/11 en Río de Janeiro, Almirón sumó varias preocupaciones y bajas sustanciales. La lesión de Nicolás Valentini se sumó a la preocupación por la salida de Benedetto. La baja del zaguero central, que fue titular, ocurrió a los 25 minutos del segundo tiempo. Sintió una molestia en el gemelo de la pierna derecha tras intentar bloquear un remate de Roger Martínez.