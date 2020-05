Revolución de mayo y de “9” en Estudiantes: 4 jugadores para 2 puestos

Arranca una semana clave para el regreso de los entrenamientos en Argentina y también para el futuro de varios jugadores.

En Estudiantes, por ejemplo, la falta de recaudación por la delicada situación económica impone una reducción de contratos y de jugadores dentro del plantel profesional.

Según pudo saber el diario Hoy, no sería rentable seguir solventando varios de los contratos de algunos jugadores que no terminaron de acomodarse ni consolidarse dentro del equipo titular, como Federico González, el ex Tigre que llegó con bombos y platillo y apenas duró 9 partidos como titular.

Igualmente, Martín Cauteruccio, quien llegó para jugar en lugar del mencionado González, con la salvedad de que lo hizo a cambio de percibir un contrato muy elevado que en estos momentos el club no estaría en condiciones de seguir pagando. De allí a que la Secretaría de Fútbol definirá en los próximos 40 días, antes del 30 de junio, la continuidad de 2 de los 4 delanteros con los que contaría el plantel albirrojo, contemplando el regreso de Francisco Apaolaza, que estuvo a préstamo en Instituto de Córdoba.

Otra situación que no termina de cerrar, puertas adentro, es la continuidad de Enzo Kalinski. Se debe a la promoción de otros jugadores en el puesto de volante central y la imposibilidad de una transferencia en el corto plazo de Iván Gómez.

Los dólares de Pellegrini versus los dólares del estadio

Estudiantes, según confirmaron directivos ligados a la secretaría general, deberá cobrar aún una parte del pase de Matías Pellegrini, cuya transferencia a Estados Unidos se acordó a mediados del año pasado, a pesar de que el jugador se terminó incorporando en enero de este año.

Ante la devaluación que tuvo la moneda estadounidense en nuestro país, el Pincha pretende guardar los dólares que ingresarán en un futuro por este jugador para seguir pagando las seis cuotas de 380.000, aproximadamente, que le quedan por saldar con el Banco Itaú por la terminación del nuevo estadio de 1 y 57.