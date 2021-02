Rojo se prepara para el debut

En cuanto a la cantidad de incorporaciones, Boca resultó ser el equipo grande que menos se reforzó en este mercado de pases y si bien Marcos Rojo fue el único refuerzo, el ex-Estudiantes aún no debutó en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Luego de concretarse su llegada al Xeneize, el defensor comenzó con una serie de trabajos especiales para ponerse a punto en lo físico y según trascendió en los últimos días, cada día se lo ve mejor y su debut no parece tan lejano.

De todos modos, el interrogante sobre la fecha de su estreno con la azul y oro aún no está definido, pero podría darse el miércoles 3 de marzo en el estadio de Lanús, cuando el equipo de La Rivera enfrente a Claypole por los 32avos de la Copa Argentina. El rival de menor calibre hace que las esperanzas del ex Manchester United sean más concretas, pero de todos modos no van a apurarlo ya que quieren contar con él en un 100%.

Cabe destacar, que su último partido fue el 17 de febrero de 2020, cuando vestía los colores del Pincha y enfrentó a Defensa y Justicia, con derrota por 2 a 1 en el estadio Jorge Luis Hirschi. Además, desde el año 2019 hasta la fecha, Rojo disputó solo 15 encuentros de manera oficial y lo físico no solo sería un impedimento, sino también lo futbolístico.

Boca arrancó la semana sin Tévez

En la jornada de ayer, el plantel de Boca volvió a las prácticas en el predio de Ezeiza con la ausencia de Carlos Tévez, ya que el número 10 continúa muy golpeado por el fallecimiento de su papá. Ante esta situación, el DT le dio libertad al Apache para que se sume de nuevo al grupo cuando él lo crea oportuno.

Por último, y en cuanto a lo futbolístico, el ex-Juventus estaría disponible para estar desde el arranque cuando su equipo reciba el próximo domingo a Sarmiento desde las 21:30

en la Bombonera con el arbitraje de Nicolás Lamolina.