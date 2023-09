Rudy Trigger sintió la reprise y Rigoni lo aprovechó para sumar y seguir la serie

Por GALOPÓN

Esta vez sí fue una tarde primaveral de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 13 actos en la cartelera. En ese marco se corrió el Especial Comisario Juan Vucetich (1.100 mts.) donde Rigoni dio cuenta del bravo Yacaerán recién en el final, mientras que tercero arribaba Pan y Circo.

Carrera reservada para todo caballo de cuatro años y más edad, a peso por edad, que contó con los ocho participantes y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Rigoni con un sport de $2.20 sobre las chances de Rudy Trigger ($2.35) y de Pan y Circo ($5.60). Y trasladado el pleito a la pista, el pupilo de “Yei Yei” Martínez se encargó de confirmar dicha preferencia, ya que conducido eficazmente por su habitual piloto Eduardo Ortega Pavón logró la novena victoria en veintiún presentaciones, empleando el buen registro de 1m.03s.42/100 para los 1.100 metros de recorrido.

Ni bien abrieron las gateras Yacaerán “primereó” a Rigoni, Al Altísimo, Rudy Trigger y Retracto; al formalizarse la carrera el puntero estiró un cuerpo de ventaja sobre Rigoni que precedía a Al Atísimo, y luego se escalonaban Rudy Trigger, Retracto, Tex For Sale, Santos Davos y Pan y Circo.

De esa forma completaron el opuesto y al zambullirse en el codo de la calle 41, el favorito se le fue al humo al puntero, mientras que por detrás quedaban Retracto por afuera y Al Altísimo bien pegado a los palos y entre ellos buscaban progresar Tex For Sale y Rudy Trigger.

En plena elipse se achicó al mínimo la diferencia entre los dos de adelante, ya separados claramente de sus seguidores Retracto, Al Altísimo, Santos Davos, Rudy Trigger y Pan y Circo que se metía en carrera. Así, pisaron la recta con Yacaerán y Rigoni luchando a brazo partido de tal forma que la pugna se extendió hasta los 150 metros finales, donde el favorito comenzó a sacar ventajas que fue de un cuerpo al cruzar al disco, mientras que atacando por afuera Pan y Circo quedaba tercero a dos largos y medio.

El ganador se movió en 23s.01/100 los primeros 400 metros y 46s.46/100 para los 800 mts.

Indio Dream ganó de la mano de Ramiro Salazar

La cartelera hípica de la víspera en el teatro del turf se inició con la disputa del Premio Cat’s Nurce (1.400 mts.) y la victoria fue para Indio Dream que se adelantó por dos cuerpos a Galgway que por medio largo dejó en el tercer lugar a Poker Man.

El cotejo estaba reservado para todo caballo de cinco y seis años, que no hayan ganado y sin Forty Fresh, un numeroso lote de 14 ejemplares salieron a la cancha, siendo ungido favorito Main in the Moon ($3.25) sobre la chance de Poker Man ($4.35).

Abiertos los partidores del nutrido lote, primereó Galgway pero enseguida se vio rebasado por Poker Man y Juan Orión Tag, quedando enseguida Indio Dream y cuarto quedaba el debutante. De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41 los dos ejemplares de adelante continuaban en intensa pugna, mientras esperaban su momento Indio Dream y Galgway y más atrás Romano Kiin Ha.

Promediando la elipse la lucha era intensa entre Poker Man y Juan Orion Tag mientras ya el debutante e Indio Dream buscaban terciar en la definición. De tal forma que los cuatro nombrados fueron protagonistas durante toda la recta y recién muy cerca de la definición dominó Indio Dream cruzando el disco con clara ventaja sobre el debutante, mientras que el puntero Poker Man se quedaba con el tercer lugar.

Sobre la cruz del pupilo de Gastón Gaman, se lució el aprendiz Ramiro Salazar empleando un registro de 1m.25s.47/100 para las catorce cuadras, ajustándose a los siguientes parciales: 24s,14/100 para los primeros 400 metros; 47s.40/100 para los 800 mts. y 1m.13s.07/100 para los 1.200 mts.