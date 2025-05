Rugby: Los Tilos festejó en el clásico y se ilusiona

El regreso al Top 12 no podía ser más prometedor para Los Tilos. No sólo está siendo protagonista en la elite del rugby porteño, sino que en la jornada del sábado se quedó con la conquista en el clásico ante La Plata Rugby, esta vez por 16 a 9, en un encuentro cargado de emociones. El Verde, que no recibió tries en contra y apoyó en una ocasión a través de Carlos Augusto Cabano Wall, ratificó su gran presente y se mantiene como escolta junto a Belgrano Athletic.

Con esta victoria, Los Tilos reafirma que lo suyo no es casualidad: juego sólido, una defensa firme y la confianza de haber regresado para quedarse entre los mejores.

Por su parte el Amarillo no consigue alcanzar la regularidad y se ubica en el fondo de la tabla junto a los Maristas

San Luis cayó ante un CASI imparable

En otro de los destacados de la fecha, el CASI volvió a demostrar por qué es el equipo más sólido del campeonato. En La Cumbre, aplastó a San Luis por 37 a 17, en un duelo que sentenció prácticamente en el primer tiempo: se fue al descanso 29 a 3, con una superioridad evidente.

Aunque en la segunda parte el trámite fue más parejo, con dos tries por lado, la ventaja construida le permitió manejar el juego sin sobresaltos. Con este nuevo triunfo, el Atlético de San Isidro es el único invicto del torneo y sueña con volver a ser protagonista en la recta final.

En la Primera A, Universitario cayó como local ante Hurling por un ajustado 28 a 25 por la fecha número 9.

URBA TOP 12

1 CASI 28 6 6 0 0

2 Belgrano Ath. 23 6 5 0 1

3 Los Tilos 23 6 5 0 1

4 SIC 16 6 3 0 3

5 Regatas BV 14 6 3 0 3

6 Alumni 14 6 3 0 3

7 Hindú Club 11 6 2 0 4

8 Newman 11 6 2 0 4

9 CUBA 11 6 2 0 4

10 Buenos Aires 9 6 2 0 4

11 La Plata RC. 9 6 2 0 4

12 San Luis 6 6 1 0 5