Rugby: se anunció el grupo de Los Pumas 7’s para el Seven de Hong Kong

Luego del Seven de Los Ángeles, en el que Los Pumas 7’s finalizaron quintos, se confirmaron los grupos para la próxima etapa del Circuito Mundial, el Seven de Hong Kong. En el mismo, el cual se desarrollará desde el 5 al 7 de abril, el seleccionado argentino encabezado por Santiago Gómez Cora integrará el Grupo B junto a los combinados de Gran Bretaña, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Además, el Grupo A lo conformarán Francia, Fiji, Australia y Canadá, mientras que en el C estarán Irlanda, España, Samoa y Sudáfrica.

Por su parte, y en la edición disputada en Estados Unidos en la que los argentinos se quedaron en el quinto lugar, en el balance, el equipo argentino perdió un solo encuentro en el certamen, de los últimos 29 ganó en 26 oportunidades, y si bien se le cortó la racha ganadora y el invicto con otro nuevo récord; dejó atrás el del 2004 con 14 encuentros sin perder de manera consecutiva y ahora el número a vencer será de 18 partidos. Además, al adjudicarse el quinto lugar, sumó 12 puntos y conserva su condición de líder absoluto en el ranking de la temporada.