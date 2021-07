Russo: "Nacho Fernández le manejó el partido al árbitro"

Miguel Russo se mostró indignado por el gol que le anularon a Boca ante Atlético Mineiro. Pese a primero validarlo, Andrés Rojas vio el VAR y cambió de opinión, invalidando el tanto del Pulpo González. Un hecho increíble, ya que no hubo falta de Briasco en la jugada previa.

Ante esto, Russo dijo: "Creo que condicionó el partido de una manera importante. Estos son partidos muy parejos donde hay muy pocas ventajas. El gol mal anulado nos hubiera dado la ventaja y la tranquilidad suficiente".

Por otro lado, manifestó su enojo por la postura de Nacho Fernández de hablarle al árbitro: "Fue un gol legítimo. Lo que me llamó la atención es que el rival no quiso sacar del medio. Nacho Ferna¿ández le manejó la situación. Tres veces les pidió el árbitro que sacaran del medio y no quisieron. Es algo muy grave"