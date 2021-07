Alicia Sanz y Sarah Perles revelan todo sobre El Cid 2

El viernes llega a Amazon Prime Video la segunda parte de la superproducción española El Cid, protagonizada por Jaime Lorente, y en donde Alicia Sanz y Sarah Perles encarnan personajes claves: Urraca y Amina.

Diario Hoy, en exclusiva, dialogó con ambas sobre los nuevos episodios, el rol de la mujer en la saga y sus desafíos.

—¿Cómo viven el lanzamiento de la segunda parte?

—Alicia Sanz: Pues muy a gusto y en familia con todos mis compañeros y compartiendo el éxito con la gente que quiero y feliz.

—Sarah Perles: Se vive con menos ansiedad porque ya sabemos la repercusión que tuvo, que la primera fue un éxito y ahora presentamos la segunda. Eso lo dice todo, estamos más seguros.

—¿Qué se llevaron de sus personajes para sus vidas? ¿Hubo algún desafío para interpretarlos?

—AS: No sentirme mal por ser ambiciosa. Urraca me enseñó a no ponerlo en juicio, en la sociedad en la que vivimos el ser mujer y tener mucha ambición no van muy de la mano, como que es algo más de hombres, y creo que Urraca me ayudó a hacer las pases con esa parte mía.

—SP: El primer desafío fue la femineidad, no me considero una mujer muy femenina en mi andar y actuar, y tuve que aprender a utilizar el cuerpo para crear el deseo, vincular un mensaje, manipular, algo que Amina sabe hacer. Tuve que aprender a hacerlo y a sentirme bien en mi cuerpo, y con ella pude ponerme en acción, en el objetivo, en mi compañero de acción en la secuencia. Me quedo con la seguridad que tiene sobre su cuerpo sin tener que disculparse por existir y por ser tan deseable.

—¿Cómo fue volver al set después de tanto tiempo y con su ropa actual?

—SP: Hemos rodado hace bastante tiempo y a veces me pregunto si lo hemos soñado todo, esos vestidos mágicos, es una fantasía total ser una princesa árabe, y de repente volver aquí. Me confirma que no fue un sueño, que fue real y me trae memorias de momentos importantes en mi vida. Amina ha sido un personaje muy importante en mi carrera, en mi crecimiento como actriz, y volver aquí me alegró mucho, porque está todo muy bien hecho, si cierras los ojos, estás en un palacio medieval y en la Edad Media.

—En el relato clásico de El Cid no estaban presentes las mujeres como sí lo hacen en la serie, ¿cómo toman esto?

—SP: Es necesario, tenemos una suerte de tener un proyecto así que da voz a estas mujeres de la Edad Media. Leemos la historia escrita por los hombres, y aun habiendo huecos en el relato (tuvimos que inventar cosas), no creo que estemos tan alejadas de la realidad. Las mujeres han susurrado órdenes, han manipulado a hombres, cambiado el destino de los reinos de la península ibérica, y creo que un proyecto como El Cid es necesario para contar este lado más femenino de la historia de España y el siglo XI.

—Así como Urraca y Amina, personajes ­invisibilizados del clásico relato de El Cid y ahora recuperados, ¿qué otra mujer importante que ha cambiado el destino de las cosas te gustaría encarnar?

—AS: Alguna escritora, o me gustaría interpretar, como actriz, alguna relación homosexual entre mujeres, por ejemplo en la época medieval. Creo que es algo que no ha existido y que seguramente pasó, cosas que, como ahora nos parecen superlejanas, pero como Urraca, existieron. Mujeres que lucharon contra la corona, el poder, que hacían lo que podían para poder sobrevivir, e incluso me iría más atrás en el tiempo. Si pudiera, me gustaría poder contar que no era algo común.