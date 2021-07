Richard Coleman fue dirigido por Lisa Cerati

Acompañado por su banda El Trans-Siberian Express, Richard Coleman estrenó Humanidad, una canción que relata las vicisitudes de la pandemia imperante y el freno que sufrieron nuestras vidas hasta estas pequeñas aperturas paulatinas que vienen sucediéndose.

La grabación transcurrió por separado y Lisa Cerati fue la responsable de dirigir el videoclip intimista que muestra a los músicos de forma difusa y a la figura del líder que todo lo puede. Durante una charla con el espacio que conduce Bebe Contepomi, el músico afirmó: “Realmente, la posibilidad de ser productivo creativamente es muy raro. Por más que estés encerrado, la autonomía se te acaba enseguida. Lo que me pasa es normal. No tengo la concentración necesaria para meterme en modo creativo. No me esforcé en componer, pero todos los días toco algo en la guitarra y por primera vez lo grabé. Esta semana justo las junté y hay una veintena de donde algo va a salir. Por ahora voy a seguir con esta dinámica”.

Si bien las actividades vinculadas al arte, la cultura y el espectáculo fueron suspendidas, poco a poco van conciliando aperturas con funciones reducidas, estrictos protocolos y un aforo del treinta por ciento en cada sala. Así, la banda volverá a los escenarios con dos fechas casi a fines de diciembre.