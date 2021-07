El escándalo sexual de Hugh Grant

Corría 1995. Hugh Grant se consagra como actor y productor en el cine internacional, y desde hace años mantiene una relación formal con la modelo e intérprete Elizabeth Hurley. Por esos días, el actor inglés estaba promocionando el filme Nueve meses, y ya venía con el éxito de Cuatro bodas y un funeral que lo tenía como protagonista junto a un gran elenco.

Sin embargo, la excelencia de la entrega se vio manchada por un escándalo sexual que transitó alrededor del globo terráqueo, al haber protagonizado un vínculo de ese tipo en público. Sucedió que el galán de las películas románticas decidió dar un paseo por las calles de Los Ángeles, donde frenó en la zona de las trabajadoras sexuales.

Allí conoció a Divine Brown, una transexual de 23 años que aceptó compartir un momento. Sin embargo, el placer se vio trunco porque la Policía interrumpió la velada mientras se encontraban en pleno ejercicio de sexo oral en el auto del actor. Fueron detenidos por considerarse que estaban desarrollando actos inmorales en público y la noticia explotó en todos los medios de comunicación. Es más, lejos de mantener un perfil bajo, Divine recibió una suma frondosa de dinero a cambio de brindar su testimonio en los programas del prime time.

Se viralizaron también las fotografías del momento de la detención que muestran al actor con una actitud cansina, la mirada perdida, luciendo una remera rayada y los anteojos que acompañaban como accesorio al cartel que contenía la carátula del ilícito junto otros datos como la fecha, entre otros. Asimismo, la señorita que lo acompañaba estaba impecable con un atuendo colorado, y con el temple de acero. Estas imágenes se convirtieron en una suerte de souvenir que marcó una época más que amarillista.

Los cargos en cuestión fueron dirimidos por los abogados de la estrella, que solo debió afrontar una pena ínfima por “comportamiento lascivo”. Además, abonó una fianza de 1.000 dólares más el compromiso de una serie de trabajos comunitarios. Asimismo, realizó un escueto comunicado para poner en claro las circunstancias de su detención ante el público en general.

El discurso rezaba en su inicio: “Anoche hice algo completamente demencial, hice daño a algunas personas y he avergonzado a la gente con la que trabajo. Lamento ambas cosas mucho más de lo que puedo expresar”.

De igual forma, este lío inició una mediaticidad inesperada y el británico también concurrió a un programa televisivo conducido por Jay Leno para continuar apaciguando esta tormenta que parecía no concluir.

De “pareja ideal” a la separación

Unos años después, más precisamente a principios del 2000, la pareja de Hugh Grant y Elizabeth Hurley llegó a su fin, pero en excelentes términos, puesto que son amigos hasta la actualidad.

Por otra parte, el inglés brindó una entrevista contemporánea al podcast WTF (realizado por el humorista Marc Maron) y avizoró que su escándalo sexual sucedió por inseguridades personales. Así expresó: “Fui a ver una proyección de la película, una que se hizo previa al estreno comercial. Todo el mundo era brillante, pero mi actuación me resultaba tan atroz que no me dejó en un buen lugar mental. Así que, después de una comida con demasiado alcohol, una cosa llevó a la otra y, como estaba decepcionado conmigo mismo, no sé qué me pasó. Tuve un mal presentimiento y quise olvidarme de todo”. Estos temores estaban relacionados con un proyecto que finalmente lo haría desembarcar por la puerta grande de Hollywood.