Ed Sheeran va por más

Durante cuatro años, Ed Sheeran se abocó a la producción inmobiliaria, por lo que estuvo alejado de los escenarios. Es por ello que se dio un gusto y decidió reversionar Bad habits, un clásico innovado con otros sonidos y melodías más ágiles. Además, se sumó un videoclip que muestra al inglés personificado como un vampiro que, junto a otros personajes notables, sale por la noche a recorrer la ciudad.

Al respecto, el muchacho afirmó: “Quería que el clip jugase con la naturaleza de los hábitos de una forma fantástica, así que me decidí por los vampiros. Fue tan divertido meterse en el personaje, aunque no tanto por las alturas”. Asimismo, reveló que trabaja en una nueva obra que formará parte de un disco.

Vale mencionar que si bien no se dedica a tiempo completo a la música, hace escasos días decidió brindar un show online donde tocó los temas más conocidos tales como The A team, Castle on the hill, Bloodstream, Visiting hours, Sing, Galway girl y la balada Perfect. También los usuarios pudieron elegir otros tantos y es por ello que sonaron Thinking out loud, Shape of you y You need me, cerrando la velada.

Al momento del cierre, el protagonista dijo: “Nunca hice un live como este, así que es magnífico”.