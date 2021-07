Isabel de Sebastián: “Creo que hay necesidad de una comunicación más profunda”

Con una trayectoria construida sobre los escenarios de Latinoamérica y el Viejo Continente, Isabel de Sebastián siempre va por más. Gracias a su talento, recorrió géneros varios como el rock y el pop, sin dejar de lado a la música popular. De esta manera, dialogó con este multimedio sobre sus proyectos.

—¿Bajo qué circunstancias se gestó este documental?

—La idea surgió luego de ver el material. Tengo dos amigos que son grandes fotógrafos, Santiago Pizarro y Marcello Capotosti, quienes vinieron al recital y sacaron esas magníficas fotos. El protocolo era tan estricto que la parte técnica de video estuvo muy limitada. La cantidad de músicos también: solo tres (Caludio Iuliano, Gonzalo Córdoba y Cris Faiad). Nos permitieron que se suba Juan Absatz como invitado en El muro solo porque compartíamos la fecha. Mirando las imágenes se me hizo evidente que era mucho más interesante mostrar la historia de un concierto en estas circunstancias, que realmente fueron totalmente inusuales, que subir un concierto más. Hay dos canciones que elegimos para este mini documental: Héroes anónimos, cuya letra escribí en el año 85, y El muro, que escribí hace unos tres años. Ambas letras parecen escritas luego de la pandemia, de ahí la elección.

—¿Cuáles son los mensajes que brindás a través de tu arte?

—El mensaje suele tener que ver con el contacto, la relación, el registro del otro. Se trata del amor, pero desde una mirada no edulcorada. También hay algo esperanzado, aunque no iluso. Y una necesidad de transmitir vitalidad, aun desde la melancolía. Sigo escribiendo sobre lo que pasa en Nueva York para la Argentina. En estos días estoy con el tema del amor después de los tiempos de Covid-19. Aquí ya está todo abierto, la gente copó las calles y la necesidad de comunicación es muy evidente. Esto pasará también en la Argentina. Observo cosas muy interesantes, y me pregunto sobre los efectos del aislamiento. Creo que hay necesidad de una comunicación más profunda y no volver a las cosas que no estaban tan buenas, como el acelere.

—En tiempos de empoderamiento, ¿cómo adherís a estas causas?

—Me adhiero a las luchas de género, en lo personal, ejerciendo plenamente mi independencia, mi potencia creativa y mi libertad. Por otra parte, he tenido mucho que ver con la Ley del Cupo Femenino. Comencé a denunciar que teníamos un problema de invisibilización y a promover mujeres músicas en las redes hace varios años. La ley sirvió, sobre todo, para poner el tema sobre la mesa. No es necesario ya imponer el cupo, ya sucede naturalmente, que es lo que pasa cuando verbalizamos y exponemos las cosas que se deben cambiar. En los festivales no tocan solo famosos, tocan una gran cantidad de artistas o bandas que comienzan, es la manera de hacer que se los conozca. No había mujeres prácticamente en las grillas, y así como estábamos nunca iban a conocerlas.