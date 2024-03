“Sabía que hoy iba a tener esta respuesta del equipo”

Estos últimos días de Gimnasia fueron movidos porque en el vestuario de La Paternal, en una reunión entre Leonardo Madelón, dirigentes y referentes, se barajó la posibilidad de que se cortara el ciclo del entrenador, pero tras un pedido de los jugadores finalmente se había decidido que ayer iba a ser la última chance para ver qué pasaba en el futuro. Con la gran victoria por 2-0 contra Barracas, el propio Madelón volvió a hablar ante los medios en conferencia, donde comen­tó lo que fue el partido, consideró mucho la banca del plantel y también admitió que no le gustan las preguntas con respecto a su continuidad.

En relación al partido, el DT albiazul dijo: “Veníamos en deuda y en­frentábamos a un rival difícil. Estoy contento por los jugadores y por los hinchas, que se merecían esto”. Además, agregó: “Tenemos que reiniciarnos como equipo. Estoy tranquilo, entiendo cuando las cosas no van bien. Hoy jugaron con el corazón y pudieron alegrar a la gente. Tuvimos el temple necesario para enfrentar a un rival que venía muy bien”.

En cuanto a los cambios que se dieron de un partido a otro y entrando en el terreno de su relación con el plantel, el santafesino comentó: “Nos habían faltado jugadores importantes. Tuvimos mucho trabajo en silencio, hubo que charlar más que entrenar. Tenemos un buen ida y vuelta con los jugadores. Y mucho compromiso con el club. Representamos un mismo escudo y estamos todos comprometidos. Ojalá sea el inicio de algo lindo. Todavía no estamos ni en el 25% de los partidos que se van a jugar en el año. Ojalá podamos salir de la turbulencia y sumar en River”.

Hablando concretamente sobre las dudas respecto a su continuidad, Madelón volvió a mencionar aquella charla en La Paternal pero a la vez fue contundente: “Tenemos un vínculo muy lindo con los jugadores y es una pena que eso se disuelva por dos partidos sin ganar. El abrazo que nos damos es de corazón. A veces tengo que tener un equilibrio muy grande para salir a hablar”.

Por su parte, agregó: “Si nos iba mal hoy, uno piensa que se tiene que ir y el que me conoce sabe que yo no voy a lastimar a nadie. Sabía que los jugadores iban a responder así. Yo nunca me voy a quedar por un contrato. Charlé con los jugadores el otro día y les pregunté si necesitaban que saliera, salimos y obtuve esta respuesta. Tenemos muchos partidos en pocos días. Acepto las críticas cuando son duras, no me gusta la pregunta sobre la continuidad, cuando ganamos dos partidos seguidos no me preguntaron si había renovado el contrato”.

Por decisión del plantel no hubo declaraciones

A raíz de un enojo por parte de algunos referentes del plantel tripero, luego de la victoria de ayer solo hubo conferencia de prensa de Leonardo Carol Madelón y no hubo declaraciones de los jugadores en zona mixta. Después de todo lo que se habló en estos últimos días respecto a lo que sucedió en La Paternal con la charla pospartido en el vestuario pero también porque trascendieron discusiones que se dieron en el entretiempo contra Instituto, se tomó esta decisión que no se sabe hasta cuando durará.

El plantel tendrá descanso en las próximas horas y se decidirá si el retorno a las prácticas es el lunes o el martes ya que recién jugará el próximo domingo por la tarde en el Monumental frente a River Plate y viene de una seguidilla de partidos por lo que podría haber dos días de descanso para que los futbolistas disfruten del tiempo libre, relajen y luego preparen lo que será un ­partido importante en Núñez, un terreno que le cuesta mucho a ­Gimnasia.

Como tampoco se sabe cuánto durará esta decisión del plantel de no hablar ante la prensa, resta la confirmación oficial de si seguirán los entrenamientos a puertas cerradas a pesar de la semana larga de trabajos en Estancia Chica.