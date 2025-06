San Carlos y Cambaceres a la cancha

Será un sábado de mega acción para el primer equipo de Villa San Carlos y el de Defensores de Cambaceres. Ambos tendrán la obligación de jugar desde las 15.30 en diferentes contextos, pero ambos comenzando un nuevo sueño. El equipo dirigido técnicamente por Pablo Miranda iniciará el Clausura de la B Metro, en tanto que los de Agustín Costantini afrontarán la segunda jornada de la Primera C.

Empezando el repaso, el que jugará en nuestra región será el Celeste, que en el estadio Gennacio Sálice recibirá a Liniers, por la primera jornada del Clausura. El árbitro del juego será Jonathan Barrios y hay transmisión de TyC Sports Play.

Los dirigidos por Pablo Miranda buscarán arrancar este nuevo camino con un triunfo, luego de un cierre de Apertura con dos derrotas, aunque mejorando notoriamente lo realizado a finales del año pasado, donde el Villero pujo por mantener la categoría hasta las últimas instancias de la temporada.

Respecto al equipo, todo indica que el once tendría a Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Franco Ojeda, Nicolás Benavidez; Ángel Acosta, Juan Ignacio Silva; Matías Samaniego, Luca Ferro, Emanuel Zagert y Elías Brizuela.

Así las cosas, el Celeste buscará una alegría ante su gente y tratar de ser otra vez protagonista del certamen, algo que lo llevará también a decir presente en el Reducido en caso de no ser campeón.

Por otra parte, el Rojo será visitante de Leandro N. Alem, en una visita de riesgo, ya que los de Ensenada suman cuatro triunfos de manera consecutiva y enfrente hay un rival de peso en la categoría. Dicho juego será en la localidad bonaerense de General Rodríguez y el árbitro será Guido Mascheroni.

Respecto al once no hay muchas precisiones, pero lo concreto es que Adrián Alfonzo no será considerado ya que sufrió una lesión en el amistoso con la Reserva de Gimnasia.