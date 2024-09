Save Your Tears se hizo canción vencedora en el Clásico Lotterot

Jueves de acción en el Teatro del Barrio Hipódromo con 11 carreras. En el cotejo central, el tradicional Clásico Raúl Lottero (L-1.200 mts.), el triunfo fue para nuestra candidata Save Your Tears que esta vez largó bien y en los metros postreros pasó de largo a la favorita. En el disco frenó por largo y medio la carga de Tac-Tac, mientras que tercero arribó Plumorosa Pass.

Así, la pupila del entrenador Inocencio Gorrais confirmó sus condiciones de velocista y quedó bien posicionada para lo que se viene en el plano jerárquico.

Reservado para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2021, ocupó el séptimo turno en la programación que al no correr Gran Celestial y Quintera Boone más el retiro de los partidores de Reina Mirta contó con ocho competidoras, de tal manera que el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de La Mykonos con un sport de $2.90 contra lo reunido por Cold Mind ($3.80) y por Save Your Tears ($3.90). El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, donde se ven los pingos, la que se vio fue Save Your Tears, que avanzó en la recta para pasar de largo a La Mykonos y seguir viaje hasta el disco.

Ni bien largaron la favorita picó en punta con ventaja que rápidamente se transformaron en cuatro cuerpos de luz sobre Plumorosa Pass, Cold Mind y Save Your Tears que se agrupaban en su persecución.

Descontados los primeros 400 metros, la vanguardista mantenía la distancia sobre sus inmediatas perseguidoras. En las postrimerías del codo tolosano las distancias se acortaron, de tal modo que al pisar el derecho la tordilla lo hacía con pequeña ventaja sobre Save Your Tears que enseguida se le fue al humo y faltando 150 metros la pasó de largo para seguir viaje hasta el disco. La ganadora empleó un 1m.11.09/100 para los 1.200 metros.

Gran Trasnochador, de punta a punta

Por fin se le dio a Gran Trasnochador. El defensor de las sedas “Tinta Roja” tomó el comando del lote ni bien se largó la segunda carrera y se trajo a la rastra a Lineman que en vano lo persiguió todo el tiro. En la raya hubo cinco cuerpos de luz para alegría del propietario Jorge Brunasco y del cuidador Mauricio “La Mona” Ortiz. Con este éxito el entrenador cordobés, inició un lúcido triplazo que completó con Primer Amor en la séptima y Narcosín en la 9na. Suma y sigue para Ortiz a ritmo de cuarteto.