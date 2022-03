Se cerró el telón de la cuarta fecha

Increíblemente, a pesar de que la fecha comenzó el jueves pasado con el triunfo de Huracán sobre Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, debido a la excesiva cantidad de partidos que hay en el torneo recién ayer a la noche se terminó la cuarta fecha. Allí, en Tucumán, Atlético obtuvo su primera victoria en este torneo derrotando por 1-0 a Patronato gracias al gol de Federico Andrada. Los dos equipos estaban últimos con un solo punto por lo que el Decano se pudo despegar sumando estos tres puntos para intentar retomar el camino.

Cerrado el telón de esta cuarta jornada, en la Zona 1 Banfield se encuentra en lo más alto con 8 puntos ya que le ganó a Platense que estaba invicto y luego aprovechó la caída de Unión frente a Sarmiento y el empate de River contra Racing en el estadio Monumental. Justamente Sarmiento y Defensa y Justicia son los equipos que se sumaron a esta pelea gracias a los triunfos porque quedaron con siete puntos al igual que Unión y el Millonario, a tan solo una unidad del Taladro que está demostrando su gran momento ya que en pocos días consiguió dos triunfos importantes.

El que dejó pasar una gran oportunidad fue Argentinos Juniors que consiguió un tímido empate contra San Lorenzo y llegó a las siete unidades, pero si aguantaba el 1-0 quedaba como único puntero. Respecto al Lobo, está con cuatro puntos y se encuentra en el puesto décimo.

En la Zona 2, todo sigue igual porque Estudiantes continúa con puntaje perfecto y es el único puntero con 12 de 12 tras el gran triunfo frente a Arsenal en Uno, mientras que Colón no le pierde pisada ya que volvió a ganar y esta vez fue 2-1 a Barracas Central para llegar a los 10 puntos siguiendo con el invicto. A Boca se le escapó la victoria sobre el final contra Independiente y consiguió un punto en Avellaneda por lo que quedó con 8 unidades, a 4 del Pincha pero sigue tercero porque después se repartieron puntos. Así fue que Tigre no aprovechó esta igualdad del Xeneize porque visitó a Lanús donde aburrieron con un 0-0 y no pudo igualar al conjunto de Sebastián Battaglia, aunque se metió en el cuarto puesto y hoy sería el último en clasificar.

Mañana vuelve la actividad

Como sucedió la semana pasada, mañana comenzará una nueva jornada de la Copa de la Liga Profesional aunque esta vez terminará el próximo lunes. Mañana a las 21:30 se dará el primer puntapié de la quinta fecha donde Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Rosario Central por la Zona 2.

Allí se enfrentarán dos equipos que buscan sumarse a los primeros cuatro lugares para empezar a pelear llegando a la mitad del certamen. El Canalla está décimo con cuatro ­puntos y viene de perder de local frente a Godoy Cruz, mientras que el Ferroviario tiene cinco unidades y empató el fin de semana contra Aldosivi, por lo que deberán volver a sumar de a tres.