Se confirmó el fixture del Rugby Championship 2021

Grandes noticias llegan al mundo del rugby argentino con el anuncio del regreso del Rugby Championship, el torneo que no pudo jugarse el año pasado por la pandemia de Covid-19.



Una vez más participarán las cuatro potencias del hemisferio sur y volverá el tradicional formato de 12 partidos entre las selecciones de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina. Los Springboks vuelven a incorporarse a la competencia tras su ausencia en el año 2020, lo que obligó a que se dispute un Tres Naciones entre los equipos restantes que tuvo lugar en Australia.



En contraste a los Championship anteriores, donde el calendario exigía un ida y vuelta, Los Pumas no serán locales en Argentina al igual que en 2020 con el fin de evitar la circulación con los vuelos y traslados de las delegaciones. El director ejecutivo de Sanzaar, Brendan Morris, señaló: “Como el año pasado, Los Pumas jugarán todos sus partidos fuera de casa y les agradecemos una vez más su comprensión al respecto. Los Pumas vencieron a Nueva Zelanda por primera vez en su historia en el Tri-Nations del año pasado y empataron ambos partidos con Australia, lo que indica el equipo fuerte y robusto que poseen”.



El seleccionado argentino de rugby debutará el próximo 14 de agosto contra Sudáfrica, vigente Campeón del Mundo, en la primera fecha. En la segunda, que tendrá lugar el 21 de agosto, volverán a jugar frente a los Springboks, ­aunque todavía no fueron definidas las sedes de los dos cotejos ante los campeones mundiales. Ese mismo día debutarán Australia y Nueva Zelanda, en el Optus Stadium de Perth.



Tras esos encuentros, habrá un descanso para Los Pumas que volverán a jugar el 11 de septiembre en el Eden Park de Auckland contra los All Blacks y el 18 será la cuarta fecha, en el segundo cotejo ante Nueva Zelanda en el Sky Stadium de Wellinston.



Finalmente, el equipo que dirige Mario Ledesma afrontará los dos compromisos finales frente a Australia, el 25 de septiembre y el 2 de octubre, faltando confirmar las sedes de ambos juegos.