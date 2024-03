Se viene el primer duelo entre el Lobo y Riestra

En los libros tanto para Deportivo Riestra como para Gimnasia, este domingo será un partido especial porque se dará por primera vez un enfrentamiento oficial entre estos dos equipos. Debido a este ascenso histórico para los del Bajo Flores a la máxima división del fútbol argentino y que cuando el Lobo descendió a la Primera Nacional, el Malevo se encontraba en otras divisiones menores, en la tarde del domingo se va a dar el primer cruce por los porotos. Tanto en 2009 como en el 2020 hubo algunos amistosos que quedaron en el tintero pero no son habituales los partidos entre estos dos equipos.

En cuanto al presente del equipo de Cristian Fabbiani, se encuentra en un buen momento porque llega con dos victorias consecutivas contra Independiente Rivadavia en Mendoza e Independiente en el Bajo aunque sabe que debe seguir sumando y cada punto vale en la pelea por no descender. Respecto al equipo, todavía el Ogro no dio indicios del equipo aunque podría repetir el mismo once que le ganó al Rojo pero espera por Nicolás Caro Torres y Pedro Ramírez que se retiraron con unas molestias musculares.

Al igual que el Tripero, se espera que hoy en la Candela haya una práctica de fútbol formal para ver el posible equipo que puede parar el exdelantero en cancha y que vendrá al Juan Carmelo Zerillo a sumar como sea para cumplir el objetivo de la permanencia.