Se viene un aniversario con regalos, descuentos y sorteos en el Pincha

En menos de 20 días Estudiantes de La Plata cumplirá 116 años de vida. Será el primer aniversario con el contador Martín Gorostegui en la presidencia, y por tal motivo la dirigencia “sacó cuentas” de qué resultaría más beneficioso para el club y la gestión, después de un año y medio de pandemia. En tal sentido, la dirigencia pensó en priorizar a los socios y hacer un reconocimiento efectivo por haber mante­nido la fidelidad pagando la cuota, a pesar de no haber podido concurrir a la cancha en el último año y medio, además de una serie de eventos solidarios que estarán a cargo de la Fundación Estudiantes que preside Daniel Cajade.

De acuerdo a lo informado a El Clásico del diario Hoy, la semana entrante comenzarán a anunciarse una serie de beneficios para los socios que tengan la cuota al día, entre los cuales se encuentran bonos de descuentos para utilizar el patio de comidas M55 del estadio de 1 y 57.

Además, conforme fue la intención del presidente Gorostegui asesorado por expertos en la materia, el club tiene previsto realizar sorteos entre los socios que tengan la cuota al día. Sobre este punto, los premios irían desde camisetas del primer equipo, hasta visitas por el estadio de Uno, más allá de que se reconoció que no hay mucho stock de Under Armour, ya que la firma se irá del país a fin de año, y todavía la camiseta de la nueva marca institucional Ruge no fue confeccionada.

Si bien restan pulir detalles, el sentido del aniversario 116 será trasmitir un mensaje de agradecimiento a los socios del club que no se alejaron de la institución más allá de no poder concurrir a la cancha por las restricciones de la pandemia.

Cabe resaltar, además, que podrían otorgarse más beneficios para los socios que decidan pagar la cuota a través de determinadas cuentas o tarjetas que club pondría a disposición con los acuerdos establecidos y firmados oportunamente con el banco Itaú, por ejemplo. O como intentó hacer la empresa Experiencia Fútbol con los abonados que compraron plateas permanentes para el nuevo estadio generar descuentos de hasta un 50 por ciento (por ejemplo) en locales o firmas vinculadas al cómo hizo la empresa de las plateas con el hipermercado Jumbo, solo por citar un ejemplo.

Más allá de las cuestiones sanitarias que no lo permiten, nuevamente la dirigencia por séptimo año consecutivo no quería realizar la tradicional fiesta que se hizo desde el año 2005 hasta el 2014 inclusive, y antes del aniversario, usando durante muchos años un salón importante del camino General Belgrano o el mismísimo Pasaje Dardo Rocha.