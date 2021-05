Se vienen días decisivos por Carbonero

El mercado de pases de Gimnasia se sigue moviendo de manera lenta, para las altas y para las bajas. Pero hace rato que este tema sobre la continuidad o no de Johan Carbonero viene siendo una cuestión importante tanto para la dirigencia como para el cuerpo técnico y los hinchas Triperos.



El mediocampista fue una de las revelaciones del fútbol argentino desde su aparición y gracias a sus rendimientos llamó la atención de varios equipos. Tan es así, que desde Once Caldas, club dueño de su pase, afirman que tienen opciones de la MLS, México y Bélgica, pero que la opción de compra la tiene Gimnasia y a la brevedad le comunicarán a la dirigencia estos sondeos.



El monto de compra que tiene el Lobo es de 2.200.000 dólares y es la primera opción para negociar con el equipo blanco de aquí hasta el 31 de agosto o en segunda instancia hasta el 31 de diciembre, según un acuerdo estipulado.



Esto sucede porque el presidente del equipo blanco, Tulio Mario, le confesó lo siguiente a El Clásico: “Gimnasia tiene la prioridad por el acuerdo que hicimos y a ese monto establecido, solo debe hacer uso de la opción que es hasta diciembre siempre y cuando no llegue una oferta del exterior antes del 31 de agosto. Allí se lo daremos a conocer a su dirigencia y tendrán la posibilidad de hacer uso de la opción sin igualar la oferta de otro equipo”.

Por lo tanto, si antes del 31 de agosto el Lobo no hace uso de la opción de compra pero a Once ­Caldas le llega una oferta, los colombianos resarcirán económicamente a Gimnasia por romper el préstamo y el jugador se iría a un nuevo ­destino. En el caso de que no llegue ninguna oferta formal, el Tripero tendrá a Carbonero hasta diciembre y también nuevamente la prioridad de la opción de compra por 2.200.000 de dólares.



A pesar de esta posibilidad que tienen varios equipos para comprar a Carbonero, desde el Lobo han dicho que todavía no hay apuro por esta cuestión ya que la prioridad la tiene el club. El problema radicará en sí llega una oferta del exterior y desde calle 4 no están preparados para desembolsar un poco más de dos millones de dólares, que es una cifra muy alta para el Albiazul pero a la vez es un precio barato para lo que ha mostrado el colombiano.



Por eso mismo, habrá que ver cuál es la postura de la Comisión Directiva en las próximas semanas si estos sondeos del exterior terminan siendo ofertas formales.