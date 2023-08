“Siempre soñé con volver y es lindo que suceda cuando te quieren”

En Estancia Chica y después del primer turno del entrenamiento de ayer, Lucas Castro fue presentado como nuevo jugador de Gimnasia porque durante el mediodía se sometió a una conferencia de prensa en el predio albiazul para hablar ante los medios sobre lo que es su regreso, las sensaciones del momento y la actualidad del conjunto dirigido por Sebastián Romero. Con mucho agradecimiento al presidente Mariano Cowen, el mediocampista dejó un palo a la ex Comisión Directiva y Néstor Gorosito como así también dejó en claro que hace un año era la intención de volver, pero no pudo en dos mercados por las inhibiciones.

Respecto a su vuelta al Tripero y las primeras sensaciones de estar nuevamente en Abasto y en la ciudad de La Plata, el Pata dijo: “Es un momento donde estoy hasta nervioso. Siempre soñé la vuelta, pero nunca la imaginé. Es muy emocionante entrar al vestuario y ver la ropa del Lobo, es algo que desee desde que me fui. Es difícil expresar lo que siento pero estoy re contra feliz”. En cuanto a la decisión de volver por sobre otras ofertas o los regresos frustrados en los últimos mercados, el ahora número 89 comentó: “Con Cowen venimos hablando hace tiempo, hablamos ni bien él agarró la presidencia y los dos estábamos de acuerdo en volver, por eso estoy agradecido a él. Es lindo volver cuando te llaman porque te quieren”.

Sobre el plantel actual comandado por Chirola y plagado de juveniles, Castro hizo énfasis en el rol de los experimentados para comandar a los futbolistas: “Me entusiasma mucho que esté él como entrenador, compartimos plantel y ahora capaz yo tengo que cumplir ser él cuando yo era chico. Que haya muchos chicos del club es lindo, me da un plus volver y saber que tengo gente que es de acá que buscan consejos y que eso es recíproco porque tampoco yo sé todo”. Además, agregó: “Con Tarra, que me pone muy contento que se quede uno de los mejores 9 del país, Leo, Pablo, Colazo y Franco tenemos que hacer un gran grupo para seguir sumando y seguir creciendo”.

El Pata también se tomó un tiempo para hablar sobre cómo encontró a Estancia y lo que fue ayer la despedida de Ignacio Miramón junto a sus excompañeros: “Siempre he venido a saludar a todos pero fui viendo el crecimiento del predio. Son mejoras que dejan ver las ganas y el entusiasmo por seguir mejorando cosas en todos lados. Lo de Nacho me hizo acordar un poco a mí, le dije que solamente acá le va a pasar de llorar por irse, que va a cambiar de clubes y eso no le va a suceder”.

Por último, en lo futbolístico Castro habló sobre su cambio desde que se fue a Racing hace más de una década tanto en lo mental como dentro de la cancha: “Creo que lo que más adquirí es la experiencia, de estar adentro de la cancha y estar tranquilo o saber mantener la calma en ciertos momentos. Yo siempre fui un interior o en el doble cinco, de enganche. Si es en el mediocampo no influye mucho la posición”.

“Es fundamental para que los chicos sigan creciendo”

Antes de la conferencia de prensa brindada por Castro, Mariano Cowen abrió el diálogo ante los medios sobre la importancia del regreso del ex-Huracán. Con relación a esto, el presidente de Gimnasia comentó: “Siguiendo con la línea que iniciamos el otro día con Pablo de Blasis ahora tengo el enorme placer y orgullo de presentar a Lucas Castro como nuevo jugador de nuestro club. Esto tiene que ver con lo que venimos comentado de la Fábrica de Jugadores y que tiene que tener un final con gente que tenga experiencia, pertenencia o afecto como tiene Lucas. Para esta tarea de que los jugadores de las inferiores sigan creciendo, él, De Blasis o los que se quedaron son importantes para nosotros”.