Sosa pagó y fue liberado

En medio de la causa por acusación de abuso sexual, Sebastián Sosa pagó la fianza de 50 millones de pesos y esperará el juicio en libertad. En principio el arquero es imputado como partícipe secundario y por eso se estableció ese monto que el uruguayo terminó pagando. Hasta el momento no fue absoluto y deberá esperar el avance de la causa y del juicio para ver cómo continúa todo.

Con esta libertad, Sosa no podrá salir del país y deberá presentarse a la jueza cada 15 días y después de 10 días en prisión habló con la prensa: “Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. No quiero entrar en detalles y cosas porque los abogados pueden hablar mejor. No tengo nada para decirle a ella (a la denunciante)”.

Por su parte, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré seguirán con prisión domiciliaria en Tucumán. Hasta el momento Florentín y Cufré son los más complicados al ser acusados por abuso sexual agravado por la participación de dos personas mientras que el delantero es investigado por presunto abuso sexual simple.