Suspendieron el mundial juvenil de hockey femenino por la variante sudafricana

La Federación Internacional de Hockey (FIH), la Asociación Sudafricana de Hockey y la Universidad Noroeste de Potchefstroom decidieron cancelar la Copa del Mundo Sub 21, que iba a jugarse del 5 al 16 de diciembre con la participación de Las Leoncitas argentinas, tras el brote de una nueva variante de coronavirus en Sudáfrica.

"La seguridad de todos los involucrados en los eventos de la FIH es una prioridad absoluta. Además, muchos países, incluidos algunos de los equipos participantes, han aumentado considerablemente sus restricciones de viaje con Sudáfrica, incluida la suspensión de vuelos. Por lo tanto, simplemente no es posible mantener este evento según lo planeado", aseguró el CEO de FIH, Thierry Weil.

"Esto es enormemente decepcionante. Una Copa del Mundo Juvenil de la FIH es muy importante para el desarrollo de los jugadores jóvenes. Además, era la primera vez que se iba a celebrar una Copa del Mundo de la FIH en suelo africano. En nombre de FIH, me gustaría agradecer a todos los equipos por su comprensión, así como a los organizadores locales por su gran trabajo y colaboración”, agregó el directivo.

La Federación Internacional informó que "seguirá monitoreando la situación y tomará una decisión sobre la posible organización de la Copa Mundial Juvenil Femenina de Hockey FIH 2021 tan pronto como sea posible".

El seleccionado argentino iba a integrar el grupo C en el Mundial de Sudáfrica, con Japón, India y Alemania.

Los entrenadores Fernando Ferrara y Santiago Capurro ya habían dado a conocer a las convocadas para el torneo: Lourdes Perez Iturraspe (Bs As), Ana Luz D'Odorico (Córdoba), Valentina Raposo (Salta), Juliana Guggini (Bs As), Micaela Sirera (Bs As), Victoria Miranda (Córdoba), Celina Di Santo (Bs As), Mariana Pineda (Bs As), Constanza Cerundolo (Bs As), Sofía Cairo (Bs As), Catalina Andrade (Bs As), Brisa Bruggesser (Tandil), Daiana Pacheco (Córdoba), Camila Raposo (Salta), Sol Pagella (Bs As), Guadalupe Adorno (Bs As), Paula Santamarina (Tucumán) y Victoria Manuele (Ba As).