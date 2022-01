Tenis: el Australian Open se quedó sin argentinos en competencia

El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, ya no cuenta con tenistas argentinos en competencia. Esto se debe a que en segunda ronda, Diego Schwartzman y Sebastián Báez fueran derrotados en la tercera jornada de competencia en Melbourne Park.

El Peque Schwartzman, primera raqueta nacional, se despidió ante un desconocido tenista local, Christopher O'Connell, número 175 del mundo, quien lo venció en un olvidable y sorpresivo duelo por 7-6 (6), 6-4 y 6-4 en 3 horas y 7 minutos de juego.

Ante la derrota, el 13° preclasificado atribuyó la caída a un mal momento físico y dijo: “El primer set era muy importante porque sentía eso en mi cuerpo y él no estaba jugando tan bien”, explicó después de no poder confirmar su pase a tercera por sexto año consecutivo. “He tenido mucho amor propio por decidir jugar el partido. El primer set fue un duro golpe por todo el esfuerzo y luego él jugó mucho mejor”, continuó.

Además, reflexionó: “Después del primer partido descansé, pero ayer empecé a sentirme un poco mal. No quiero ponerlo como excusa, pero no estaba al 100 por ciento. Debería haber llegado mucho más fresco a este partido, pero no, tuve que cambiar mi rutina por varias pequeñas molestias que se fueron sumando al cuerpo”.

“Creo que a la hora de pensar el partido me jugaron en contra, sobre todo después de perder ese primer set, que era importante para no alargar todo. Me costó mucho todo. Es una frustración grande. Me da mucha bronca no haber podido estar en algo a lo que me acostumbré en los últimos años, a jugar bien en los Grand Slams, y se me termina complicando físicamente”, cerró.

Por otro lado, el joven Sebastían Báez (88°) sufrió una caída más previsible ante el número 4 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, quien invirtió 3 horas, 22 minutos y mucho esfuerzo para vencerlo por 7-6 (1), 6-7 (5), 6-3 y 6-4.

“No fue fácil. Fue un gran combate y estoy contento de haber superado el obstáculo”, admitió el griego tras eliminar a uno de los ocho mejores jugadores Sub-21 de la temporada pasada.

Báez concluyó así su debut en torneos de Grand Slam, conforme por actuación que previamente registró un triunfo ante el español Albert Ramos-Vinolas (44°). “Hoy me enfrenté a un gran jugador, que tiene uno de los golpes de derecha más poderosos”, dijo.

Las salidas de Schwartzman y Báez se suman a las de la primera ronda de Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Federico Coria, Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti.