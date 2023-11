Tenis: la picante e indirecta frase de Djokovic contra Nadal

Días atrás, el serbio alzó su séptimo Masters 1000 de París-Bercy, alcanzó los 40 títulos en la categoría y agiganta su figura. Hace algunas semanas, Rafael Nadal había declarado que a él no le importaban tanto los récords como a su eterno rival, quien recogió el guante tras aumentar su ventaja en este tipo de torneos.

En conferencia de prensa, el número uno del mundo dejó una frase que tranquilamente se puede tomar como una respuesta indirecta al manacorí: “Voy a por todos los récords. Todos los que pueda romper. Nunca he tenido problemas en decirlo y es por eso que a la gente no le gusto. No pretendo como otros decir que ese no es mi objetivo y luego actuar diferente”, disparó. “Siempre actúo de la manera que creo. Aunque parezca rutina, cada victoria a nivel Masters o Grand Slam significa muchísimo para mí”, agregó el balcánico.