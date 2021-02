Tenis: los argentinos son protagonistas del Córdoba Open

Pasó un miércoles repleto de actividad para los tenistas argentinos bajo el sol radiante en el suelo cordobés. Se pusieron en marcha los octavos de final del certamen con siete partidos disputados a dos canchas en donde se destacó el triunfo de Federico Coria (95° del ranking) ante Francisco Cerúndolo (135°) en tres sets por 1-6, 6-2 y 6-4 siendo el primer enfrentamiento entre argentinos de la tarde.

También continuó el cruce local ya que se enfrentaron Federico Delbonis (84°) y Facundo Bagnis (130°) sobre el cierre de esta edición para determinar quien enfrentará al eslovaco Josef Kovalik en los cuartos de final, que dejó en el camino al chileno Tomas Barrios por 4-6, 6-2 y 6-3.

Cabe destacar la relevancia del torneo, ya que en la actual edición del ATP 250 Córdoba Open se repartirá 250 puntos para el ganador, 150 para el finalista, 90 para los semifinalistas, 45 para los cuartofinalistas y 20 para los que alcancen segunda ronda. En cuanto a premios, se otorgará una suma de 325.270 dólares para quien logre consagrarse.

El gran favorito a quedarse con el título es el número 9 del ranking mundial, Diego Schwartzman. El tenista bonaerense, que ingresó por primera vez en su carrera en el top 10 del mundo el año pasado, llega siendo el mejor rankeado al torneo pero con una presión extra ya que nunca pudo consagrarse en el territorio argentino.

Al ser consultado en conferencia de prensa sobre dicho objetivo, el Peque contestó: “No siento presión por lo que escucho, lo que leo o lo que me dice la gente o los periodistas. Porque, además, yo mismo me pongo la vara bien alta. Tengo mis objetivos y mis expectativas; siempre quiero me vaya lo mejor posible y ganar trofeos. Preparo los torneos con eso en mente, generando mis propias metas y siendo realista, presionándome yo mismo”.

Diego Schwartzman tendrá entonces su debut en el circuito sudamericano que se juega en polvo de ladrillo cuando se enfrente esta tarde ante el italiano Marco Cecchinato (77°) no antes de las 18:30.

Después del partido del Peque, en el último turno, tendrá su gran momento el joven tenista platense de 21 años Tomás Martín Etcheverry (234°) que se medirá ante el español Alberto Ramos Viñolas (74°) en busca de seguir avanzando en el certamen.